Mercedesi, co je s tebou? Jindy bojovník teď prozíravě vzdává boj už v půlce

Pokud před sebou vidíte tak moc odskočený Red Bull, druhé místo v pořadí konstruktérů musíte brát všemi deseti. I Mercedesu by se jistě líbilo, ale s vidinou pozitivnějších sezon ho stáj obětuje.

Kouká totiž dál, na jasný konkrétní cíl.

Stát se v sezoně 2024 mistrem.

„Plachty jsou nastaveny na rok 2024. Vývoj letošního vozu se takřka zastavil, budeme ho jen optimalizovat, aniž bychom se příliš zabývali modernizací,“ vysvětlil šéf stáje Toto Wolff v mezisezonním shrnutí.

Mercedes není jediný, který ještě v srpnu upírá zrak na příští rok. Na něj se soustředí po nenaplněných očekáváních také Ferrari, další konkurent v souboji o druhé místo.

Lewis Hamilton v Mercedesu se snaží zaútočit na Charlese Leclerca z Ferrari.

„V únoru jsme si byli vědomi, že máme dobré auto, ale očekávali jsme, že Ferrari naváže na loňský rok a že Mercedes bude také silný,“ uznala hlava Red Bullu Christian Horner.

Mercedes si nechce zvykat na jiný tým na nejvyšším stupínku. Osmkrát v řadě vyhrál pohár konstruktérů, až loni jeho dominanci utnul Red Bull. A propast mezi oběma stájemi se letos ještě prohloubila. A nezúží se ani ve zbytku sezony.

„Sezonu jsme nezačali dobře, ale v posledních závodech se nám už podařilo pochopit naše auto o něco lépe,“ poznamenal se Wolff.

Lewis Hamilton a Toto Wolff zkoumají nabraná data z monopostu Mercedes.

Jelikož finanční odměnu za druhé místo Mercedes zřejmě nevyhodnocuje jako rozdílovou, bitvu s konkurenty odsouvá na vedlejší kolej.

„Souboj o druhé místo mezi Aston Martinem, Ferrari, McLarenem a námi je velmi těsný. My se ale nyní musíme soustředit na to, co musíme udělat, abychom opět začali získávat tituly,“ řekl Wolff.

I tak má však Mercedes šanci na druhou pozici aktuálně největší. Se ziskem 247 bodů má náskok na třetí Aston Martin 51, na čtvrté Ferrari 56 a na pátý McLaren dokonce 144 bodů.

Lewis Hamilton (vlevo) během sprintu na Velké ceně Belgie

Ovšem právě pátý McLaren se nyní drží na nejstrmější vývojové křivce, když v Maďarsku i Velké Británii nejzdárněji konkuroval Red Bullu. Je otázka, zdali skvělou formu udrží a zda se také připlete do křížku o druhé místo.

„Nevím, co se stalo s Aston Martin, že udělal krok zpět, ale McLaren byl v poslední době opravdu silný. S Ferrari jsme si velmi blízko, záleží na podobě trati. Myslím, že ve druhé části sezony dojde k nějakému pohybu na pozicích,“ domnívá se Hamilton.

Od Velké ceny Monaka, kde Mercedes kompletně změnil konfiguraci vozu a upustil od nulových bočnic, je s vývojem vozu Hamilton spokojený. Právě od té doby jasně překonává týmového kolegu George Russella, který dojel lépe jen v Rakousku.

„Hlavně chceme jezdcům nabídnout spolehlivější vůz. Řízení toho současného je jak jízda na ostří nože, velmi snadno v něm ztratíte jistotu. Ale pokud se vám podaří dostat do komfortní zóny, je to velký rozdíl,“ uznal Wolff.

Hamilton se k ní propracoval. Russell zatím ne.

I proto zkušenější z dvojice může bojovat o třetí místo v pořadí jezdců, kdežto ten mladší je zatím pouze šestý.

Ani jedna z pozic však není ta, kde se Mercedes rád vidí. Proto letošní přetahovanou s konkurenty z druhého sledu upozaďuje.

A soustředí se na to, aby byl příští rok rychlejší než Red Bull.