Verstappen si po rekordu rýpl do Hamiltona. Možná trochu žárlí, smál se

Dojel si pro desátý triumf v řadě, čímž překonal rekord Sebastiana Vettla.

„Nikdy bych nevěřil, že je něco takového možné. Celá sezona byla zatím neuvěřitelná, snad to takhle bude pokračovat,“ zasnil se.

Už jeho děkovné kolečko bylo působivé. V pomalém tempu si ho vedle týmového kolegy Sergia Péreze, který mu rovněž gratuloval, pořádně vychutnával. Ploužil se po slavné italské trati a mával fanouškům, z nichž většina měla rudá trička Ferrari.

I oni ale pocítili sílu okamžiku a tleskali mu nazpátek.

I oni dokázali ocenit, co Max Verstappen v neděli zvládl.

I oni rádi sehráli roli poddaných, kterým kyne král. A Verstappen je nezpochybnitelný panovník současné formule 1.

„Přitom zkompletovat desátou výhru bylo fakt náročné. Musel jsem o ni tvrdě bojovat, o to zábavnější to bylo,“ popisoval.

Skutečně, celých patnáct kol se v neděli držel za Carlosem Sainzem, který jel jeden z nejlepších závodů kariéry. Až ve chvíli, kdy Španělovi začaly odcházet pneumatiky, se před něj Nizozemec dostal.

A ani pak to nebyla tradičně bezproblémová jízda až do cíle, o čemž svědčí jen 6,8sekundový náskok před nakonec druhým Pérezem. V posledních kolech musel totiž Verstappen kvůli vysokým teplotám monopostu drasticky zpomalit o dvě až tři vteřiny na kolo.

I přes problémy ale dosáhl ve svém sportu na nevídanou metu.

V byznysu, kde často rozhodují tisíciny, kde vás ze závodu může vyhnat asi milion technických problémů, případně jakákoliv, byť banální nehoda na trati, je Nizozemcova série fascinující. O to dětinštěji vyznívají komentáře jeho dlouhodobě největších soků z Mercedesu – Lewise Hamiltona se šéfem týmu Totem Wolffem.

Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně Itálie.

Možná trochu žárlí

Ti jaksi neumí skousnout, že se jejich stáj už dva roky nedokáže Red Bullu ani přiblížit a trochu mu zkomplikovat cestu za rekordy.

Že teď Verstappen deseti triumfy překonal Hamiltonovo maximum – tedy pět výher v řadě – vlastně dvakrát? To rakouského manažera prý neohromilo.

„Když jsme dominovali my, byla situace úplně jiná. Měli jsme dva jezdce, kteří proti sobě bojovali, proto jsou pro mě podobné rekordy zcela nepodstatné. Ani jsem nevěděl, že někdo počítá, kolik závodů v řadě vyhrajete. Tyhle rekordy jsou dobré tak pro Wikipedii, kterou stejně nikdo nečte,“ utrousil Wolff.

Reakce uraženého pětiletého dítěte. Týmových kolegů se chytl i Hamilton, který se nechal slyšet, že při svých sedmi titulech měl vedle sebe rozhodně lepší piloty, než s jakými se v Red Bullu setkal jeho úhlavní sok.

Opravdu? Vždyť při prvním titulu mistra světa měl vedle sebe Heikkiho Kovalainena. Fina, na kterého už si málokdo vzpomene. Nico Rosberg ho v Mercedesu o jeden titul obral, to je pravda, ale takový Valtteri Bottas? Málokterý expert by ho zařadil mezi úplnou špičku pilotů poslední generace. „A Hamilton nikdy své týmové kolegy nezničil tak jako Max ty své. On je demoluje způsobem, jaký jsem nikdy neviděl,“ říká Sam Bird, pilot formule E.

Začalo to Danielem Ricciardem, který raději z týmu odešel, než aby se snažil se superrychlým Maxem závodit. Verstappen pak sešrotoval i nyní úžasně jezdícího Alexe Albona, Pierra Gaslyho a vlastně i současného týmového kolegu Sergia Péreze, kterému je schopný na některých okruzích ujíždět i o sekundu na kolo.

„I podle mě by devadesát procent pilotů nezvládlo vedle Maxe jezdit. Neustále na vás vyvíjí tlak, jak nedělá chyby a je neuvěřitelně rychlý a soustředěný. Má fakt unikátní dovednosti, není to nic lehkého,“ uznal Mexičan.

Když se tak slova Hamiltona dostala až k uším současného formulového krále, jen se pousmál: „Možná trochu žárlí.“