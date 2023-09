Red Bull může v Japonsku získat Pohár konstruktérů, Verstappen další výhru

„Myslím, že v Suzuce budeme zase rychlí. Měl by to být pro naše auto dobrý okruh. Závodění je zde vždy zábavné, takže doufám, že jakmile vyjedeme na trať, budeme se pohybovat vepředu,“ uvedl Verstappen.

Úřadující mistr světa a suverénní lídr letošního pořadí bude v Suzuce obhajovat loňský triumf. Před rokem v Japonsku slavil v předstihu obhajobu titulu. Tento počin nyní nezopakuje. Před týmovým kolegou Sergiem Pérezem vede o 151 bodů a po závodě by musel mít náskok alespoň 180 bodů. Během víkendu ale může získat jen 26 bodů, takže se dočká nejdříve 8. října v Kataru.

Verstappen se pokusí zapomenout na čerstvý neúspěch ze Singapuru, kde poprvé v sezoně chyběl na stupních vítězů a přišel o možnost protáhnout rekordní vítěznou sérii. Red Bull rovněž ztratil šanci stát se prvním týmem, který by v jedné sezoně ovládl všechny podniky.

Tým Christiana Hornera přesto může v Japonsku slavit. Pokud bude mít po závodě náskok 309 bodů, zajistí si Pohár konstruktérů. Od druhého Mercedesu ho v tuto chvíli dělí 308, třetí Ferrari ztrácí 332.

Sergio Pérez

Red Bull může případným úspěchem popřít, že se na jeho zpomalení v Singapuru podílela nová směrnice FIA o ohebnosti křídel. Pravidlo začalo platit právě před závodem na okruhu Marina Bay. „Šlo o něco, co si necháme pro sebe. Máme ale pár náznaků, že jsme k víkendu přistoupili se špatným nastavením,“ uvedl Pérez.

Zlepšenou výkonnost chce potvrdit také Ferrari, které se může dostat na druhé místo v šampionátu. Vítěz ze Singapuru Carlos Sainz zabojuje v kvalifikaci o třetí pole position za sebou. V závodě může stanout také potřetí po sobě na stupních vítězů. Před triumfem v Singapuru byl třetí ve Velké ceně Itálie.

„Poslední dva závody se nám povedly, ale bylo to i tím, že jsme jeli na tratích, které našemu vozu seděly,“ řekl Sainz. „Nepřekvapilo by mě, kdyby se teď Red Bull zase vrátil do popředí a vyhrál až do konce sezony všechny závody. Singapur nám dal šanci a my jsme v něm zvládli všechno dobře. Stále si ale myslím, že porazit Red Bull ve zbytku sezony bude velmi těžké,“ doplnil.

Do akce se vrátí Lance Stroll z Aston Martinu, který vynechal závod v Singapuru po tvrdé nehodě v kvalifikaci. Dál chybí zraněný Daniel Ricciardo, kterého opět nahradí v kokpitu AlphaTauri Liam Lawson.

Program Velké ceny Japonska otevřou páteční dva tréninky. Po sobotním třetím se pojede v 8:00 SELČ kvalifikace. Závod je na programu v neděli o hodinu dříve.