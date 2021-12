Pozor na ztráty, radí si florbalisté před „ostřejším“ pokračováním MS

„Podle mě jsme do zápasu nevstoupili dobře, trochu jsme Němce podcenili. Naštěstí toho nevyužili,“ hodnotil bezgólovou první desetiminutovku vstupního duelu útočník Mikuláš Krbec. Důležitá byla podle jeho slov podpora brankáře Martina Beneše, debutujícího na seniorském MS.

„Beny tam měl dva tři zákroky. Bylo to docela těžké utkání, které jsme nakonec zvládli. Máme první dva body do tabulky a za sebou první krok na šampionátu, který je velice důležitý,“ podotkl.

Gólman Beneš se při čistém kontu blýskl deseti zákroky a ustál také ve 23. minutě - za stavu 3:0 pro české barvy - trestné střílení. Julian Nihlén ho nepřekonal, o dvě minuty později přidal čtvrtou českou branku Adam Delong a favorita definitivně uklidnil.

„Řekli jsme si mezi sebou, co bychom chtěli hrát. První třetina tomu odpovídala, druhá tolik ne a třetí zase ukázala. Zahráli jsme ten zápas dobře,“ mínil obránce Dominik Beneš, který Delongovi na zlomový čtvrtý gól přihrál.

Svoje první góly na vrcholné akci dospělých si připsalo hned několik juniorských mistrů světa. Filip Forman (dva góly) a Matěj Havlas se setkali v jednom útoku, kde v trojici se zkušenějším Mikulášem Krbcem posbírali dohromady devět bodů za čtyři góly a pět přihrávek.

„Mně tahle mladá lajna sedí,“ usmíval se spokojený Krbec. „Hlavně je to ale o týmovém výkonu. Máme dobrý pohyb a dobré akce. Že to tam padalo zrovna mě je shoda náhod,“ prohlásil nejproduktivnější český hráč (1+3) duelu s Německem.

Krátce po něm už vyhlížel nedělní utkání se Švýcarskem, v němž reprezentanti nastoupí v 17:45 už ve větší Ice Hall.

„Určitě si budeme muset dát pozor na ztráty, bylo jich tam (proti Německu) zbytečně moc. Ztráty ve středním pásmu by nás mohly mrzet. Potřebujeme hrát jednodušeji a víc se zataženou obranou, tak to s nimi bude,“ předpovídal Krbec.

O vylepšení obrany mluvil také Dominik Beneš. „Se Švýcarskem to nikdy není jednoduché. Čekám bojovný zápas, v němž tolik gólů nepadne, o to to bude těžší,“ doplnil Beneš.