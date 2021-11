PROGRAM: České florbalisty čekají na mistrovství světa Švýcaři, Němci a Norové

Do dvacetičlenného kádru Kettunen vybral jediného držitele poslední medaile kapitána Toma Ondruška, který se ve 29 letech chystá už na pátý světový šampionát.

Mezi nováčky zařadil například Matěje Havlase a Filipa Formana, letošní vítěze juniorského mistrovství v Brně.

Dospělý šampionát se hraje s ročním odkladem poté, co byl kvůli pandemii koronaviru přeložen z loňského prosince.

Český tým do skupiny B vstoupí v pátek 3. prosince v 18:30 duelem s Německem. Se Švýcarskem se utká v neděli 5. prosince od 17:45. A s Norskem v pondělí 6. prosince od 18:45.

První dva celky postoupí přímo do čtvrtfinále, další dva čeká kvalifikace o play off. Turnaj vyvrcholí v sobotu 11. prosince.

„Klíčový bude náš týmový duch a společná práce. Kluci se opravdu chtějí obětovat pro tým. Nejsme mančaft plný individualit. Jsme jeden tým, který má jasný cíl a sen,“ řekl trenér Kettunen.

Nominace Česka:

Brankáři: Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), Martin Beneš (Sparta Praha)

Obránci: Jiří Besta, Ondřej Vítovec (oba Vítkovice), Jakub Gruber, Lukáš Punčochář, Dominik Beneš (všichni Mladá Boleslav), Ondřej Němeček (Tatran Střešovice), Martin Kisugite (Köniz/Švýc.)

Útočníci: Marek Beneš, Matěj Havlas, David Šimek (všichni Tatran Střešovice), Adam Delong, Matyáš Šindler (oba Vítkovice), Filip Forman (Bohemians), Adam Hemerka (Mladá Boleslav), Tom Ondrušek (Chodov), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Filip Langer (Kalmarsund/Švéd.), Josef Rýpar (Linköping/Švéd.)

Rozpis mistrovství světa:

Pátek 3. prosince

Skupina A

Švédsko - Lotyšsko, 14:15

Finsko - Dánsko, 17:30

Skupina B

Německo - Česko, 18:30

Skupina C

Polsko - Thajsko, 13:00

Slovensko - USA, 15:45

Skupina D

Singapur - Kanada, 11:30

Sobota, 4. prosince

Skupina A

Dánsko - Lotyšsko, 11:45

Finsko - Švédsko, 17:55

Skupina B

Norsko - Švýcarsko, 14:30

Skupina C

Thajsko - USA, 13:45

Polsko - Slovensko, 16:30

Skupina D

Filipíny - Estonsko, 11:00

Neděle, 5. prosince

Skupina A

Lotyšsko - Finsko, 14:00

Skupina B

Německo - Norsko, 11:00

Česko - Švýcarsko, 17:45

Skupina C

Thajsko - Slovensko, 16:30

Skupina D

Singapur - Filipíny, 11:00

Kanada - Estonsko, 13:45

Pondělí, 6. prosince

Skupina A

Dánsko - Švédsko, 16:00

Skupina B

Švýcarsko - Německo, 16:15

Česko - Norsko, 18:45

Skupina C

USA - Polsko, 13:30

Skupina D

Estonsko - Singapur, 9:15

Kanada - Filipíny, 12:00

Úterý, 7. prosince

O postup do čtvrtfinále

4. celek skupiny B - 1. celek skupiny C, 10:00 = PO4

3. celek skupiny B - 2. celek skupiny C, 13:00 = PO2

4. celek skupiny A - 1. celek skupiny D, 16:00 = PO3

3. celek skupiny A - 2. celek skupiny D, 19:00 = PO1

O umístění

3. celek skupiny D - 4. celek skupiny C, 14:30 = 13-16:1

3. celek skupiny C - 4. celek skupiny D, 17:15 = 13-16:2

Středa, 8. prosince

Čtvrtfinále

2. celek skupiny B - Vítěz PO1, 15:30 = Q4

1. celek skupiny A - Vítěz PO4, 18:45 = Q1

O umístění

Poražený PO1 - Poražený PO4, 11:00 = 9-12:2

Poražený PO2 - Poražený PO3, 12:30 = 9-12:1

Poražený 13-16:1 - Poražený 13-16:2, 14:00 = vítěz bere patnácté místo

Vítěz 13-16:1 - Vítěz 13:16:2, 17:00 = vítěz bere třinácté místo

Čtvrtek 9. prosince

Čtvrtfinále

1. celek skupiny B - Vítěz PO3, 15:30 = Q2

2. celek skupiny A - Vítěz PO2, 18:30 = Q3

O umístění

Poražený 9-12:1 - Poražený 9-12:2, 9:30 = vítěz bere jedenácté místo

Vítěz 9-12:1 - Vítěz 9-12:2, 12:30 = vítěz bere deváté místo

Pátek 10. prosince

Semifinále

Vítěz Q2 - Vítěz Q3, 15:30 = Semi 1

Vítěz Q1 - Vítěz Q4, 18:45 = Semi 2

O umístění

Poražený Q1 - Poražený Q4, 10:00 = 5-8:1

Poražený Q2 - Poražený Q3, 13:00 = 5-8:2

Sobota 11. prosince

O bronz

Poražený Semi 1 - Poražený Semi 2, 14:30

O zlato

Vítěz Semi 1 - Vítěz Semi 2, 17:30

O umístění

Poražený 5-8:1 - Poražený 5-8:2, 10:00 = vítěz bere sedmé místo

Vítěz 5-8:1 - Vítěz 5-8:2, 13:00 = vítěz bere páté místo