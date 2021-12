ONLINE: Florbalisté hrají na mistrovství světa prestižní duel se Švýcary

Zatímco Češi se na úvod turnaje nemazali s Německem a soupeře deklasovali 11:0, Švýcaři měli s Norskem víc práce a vyhráli 7:5.

ONLINE: Česko vs. Švýcarsko Utkání začíná v 17:45

Oba týmy touží po medaili, historicky je na MS úspěšnější Švýcarsko, které i na předchozím šampionátu zvládlo ve vzájemný souboj o bronz.

Poslední letošní výsledky z duelů obou rivalů mnoho nenapoví: Češi vyhráli na Polish Open 8:6, ale na EHT v Plzni podlehli 2:4.

„Bude to těžký zápas. Se Švýcary to nikdy není jednoduché. Bude to bojovné, myslím si, že moc gólů nepadne a budeme muset o to líp hrát v obraně,“ přemítal bek Dominik Beneš před pravděpodobnou bitvou o prvenství ve skupině.

Mistrovství světa florbalistů v Helsinkách

Skupina B

Německo - Norsko 4:7 (0:4, 3:0, 1:3)

Branky: 24. N. Bröker, 34. Bothe, 36. Von Pritzbuer, 51. J. Bröker - 19., 20. a 44. Olesen, 17. a 58. Pedersen, 17. Hamrin, 44. Hjemgard.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Česko 1 1 0 0 11:0 2 2. Švýcarsko 1 1 0 0 7:5 2 3. Norsko 2 1 0 1 12:11 2 4. Německo 2 0 0 2 4:18 0

Skupina A

Finsko - Lotyšsko 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

Branky: 19. a 37. Lastikka, 30. a 33. J. Kainulainen, 18. R. Kainulainen, 26. Kivilehto, 58. S. Johansson - 1. Savins, 22. Purinš.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Finsko 3 3 0 0 21:5 6 2. Švédsko 2 1 0 1 14:8 2 3. Dánsko 2 0 1 1 5:12 1 4. Lotyšsko 3 0 1 2 8:23 1

Skupina D

Singapur - Filipíny 4:9 (0:5, 1:1, 3:3)

Kanada - Estonsko 4:21 (1:6, 2:9, 1:6)