Debut veterána: obdivoval Brodeura, napodobuje ho věrností Spartě

Na Švýcarsko do velké haly Pokud někoho doma při pohledu na televizní přenos zarazilo, v jakých podmínkách čeští florbalisté odehráli první zápas na MS s Německem, nebyl sám. Studená malá hala v helsinské Ice Hall slouží jako druhá plocha pro zápasy, jimž není věnována taková pozornost. „Bylo to nic moc, celkem zima, které jsme musei uzpůsobit i rozcvičku. Těšíme se do důstojného prostředí,“ shrnul za tým útočník Mikuláš Krbec s ohledem na nedělní duel se Švýcarskem se začátkem v 17.45. Přesun do hlavní arény stařičké haly, ve finském originále zvané Jäähalli, se podle jeho názoru může na bitvě se Švýcary odrazit. „Může být víc diváků, jiná atmosféra, bude to o jiném tlaku,“ uvažoval. Do Jäähalli se vejde až osm a půl tisíce lidí a při zápase Finska proti Švédsku byla v sobotu skoro plná. Zápas se Švýcarskem je pro vývoj v „české“ skupině B klíčový, zřejmě rozhodne o pořadí a o tom, kdo půjde do play off z prvního místa. Český tým se speciálně připravoval už na kladenském soustředění a v Helsinkách pokračoval v ladění detailů. „Nějaká esa v rukávu, jako jsou standardky a přesilové hry, určitě máme,“ pronesl Krbec.