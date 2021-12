ONLINE: Florbalisté zahajují světový šampionát duelem proti Německu

Na finskou metropoli má český florbal dobré vzpomínky, reprezentanti si z MS před 11 lety odvezli bronz. Dalšími úspěchy jsou stříbro z roku 2004 z Curychu a Klotenu a třetí místo obsadili také před sedmi lety v Göteborgu. Teď omlazený tým trenéra Petriho Kettunena myslí na zisk historicky čtvrté medaile ze světových šampionátů.

ONLINE: Německo vs. Česko Utkání začíná v 18:30

S Německem dosud Češi sehráli 13 zápasů a všechny vyhráli při celkovém skóre 121:19. Naposledy se s ním potkali na startu domácího šampionátu v Praze v roce 2018 a zvítězili i díky hattricku Adama Delonga 10:5.

„Nebylo to tehdy na začátek jednoduché a stejné to bude v Helsinkách. Musíme se soustředit na maličkosti. Mají dobré kontry, pokud jim k nim dáme příležitost. Musíme kontrolovat balon a být aktivní, abychom je nepustili do hry,“ plánoval Kettunen.

V základní skupině B se jeho tým utká následně v neděli od 17:45 SEČ se Švýcarskem a o den později od 18:45 s Norskem. Všechny duely sledujte v online reportážích.