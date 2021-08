Neobvyklá příprava. Výsadkáři nám svázali ruce, popisuje florbalista

„Celý tým si sáhl na úplné dno,“ netajil v rozhovoru pro klubový YouTube kanál obránce Sokolů Lukáš Prix. „Už v autobuse cestou tam nám výsadkáři zavázali oči a svázali ruce. Vůbec jsme nevěděli, kam jedeme,“ dodal.

Po příjezdu na místo byli hráči rozděleni do několika skupin a plnili nejrůznější úkoly. „Trvalo to celou noc, navíc jsme s sebou neměli žádné jídlo ani pití, vodu jsme si museli filtrovat. Bylo to výživné,“ popsal Prix.

Skoro jako výcvik pro vojáky.

K čemu to ale potřebují florbalisté? „Měli jsme pak mítink s mentálním koučem, který nám vysvětlil, proč jsme to všechno absolvovali. Abychom zhouževnatěli a posílili svou psychiku,“ řekl Prix, který zároveň přiznal, že v hlavě mají Sokoli aktuálně asi nejslabší místo.

„Superliga se blíží (Pardubice první zápas hrají 12. září ve Vítkovicích) a na psychické připravenosti je potřeba zapracovat. Naše hlavy na tom nejsou bůhvíjak, obzvlášť po tom utkání s Bohemkou,“ ohlížel se Prix za pondělním přípravným utkáním, ve kterém Východočeši dostali doma od Pražanů pořádný „céres“. Prohráli ho 0:6.

„To byla ostuda. Bohemka přijela v improvizované sestavě s hodně mladými hráči. Nejde se ale vymlouvat na to, že nás to zaskočilo. Ani minutu jsme se nedrželi naší hry,“ mrzelo Prixe.

Vizitku prvního mužstva se ve čtvrtek alespoň trochu snažili vylepšit pardubičtí junioři, kteří právě pod hlavičkou A týmu nastoupili ve druhém kole Českého poháru proti Kunraticím. Jenže neuspěli, s dalším soupeřem z hlavního města prohráli 4:7. Příští zápas Sokoly čeká za týden v Praze proti Vinohradům. Do něj zase nastoupí hráči superligového kádru.