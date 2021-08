Zklamání z losu. Florbalisté Pardubic nasazují v poháru juniory

„Jsme rádi, že jsme až do konce zápasu byli ve hře o body a domácím to nedali zadarmo,“ řekl k utkání hlavní trenér Sokolů Martin Zozulák pro svazový web.

Po prohrané partii by se možná nabízelo přísnější hodnocení, ne však v tomto případě. Kvůli pandemii covidu, která loni ochromila takřka všechen sport, se totiž vedení pardubického klubu rozhodlo do poháru místo A-týmu nasadit juniorský.

„Pro naše juniory to byl téměř po roce opravdu těžký zápas. Těší nás, jak jsme ho zvládli, všechny to posune zase o kus dopředu,“ pochvaloval si Zozulák.

Sokoli se v sedmé minutě zápasu dostali do vedení, když se po standardní situaci prosadil Jan Kubec. Další tři góly však padly výhradně do pardubické sítě a mladý tým už ztrátu nedotáhl. Na 2:3 sice ještě tři a půl minuty před koncem snížil Jan Stuchlík, zanedlouho ale Jaroměř přidala definitivní pojistku do prázdné branky.

Z prvního pohárového klání tak Sokoli odjeli bez bodu. Druhé je čeká 19. srpna od 19 hodin na půdě dalšího prvoligového celku Start98 Kunratice, které taktéž absolvují junioři. Skutečný A-tým nastoupí až v závěrečném třetím kole proti Hattricku Brno (29. srpna od 17 hodin na Dašické).

Kouč a generální manažer Sokolů v jedné osobě Zozulák je však z pohárového programu zklamaný. „Pohárová utkání bereme primárně jako přípravu a byli jsme proto nemile překvapeni, že nám letos byla vylosována stejná skupina jako v loňské sezoně,“ mrzelo Zozuláka. „I proto jsme se rozhodli, že náš A-tým v poháru odehraje pouze utkání proti Brnu. Další přípravu doplníme přátelskými zápasy s týmy ze superligy,“ dodal.