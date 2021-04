Bodové přísuny ode mě mohou být ještě vyšší, ujišťuje pardubický Šmíd

„Naše předsezonní cíle byly rozhodně vyhnout se baráži, což jsme nesplnili, ale myslím, že jsme zvládli sezonu v covidové době dobře,“ říká Adam Šmíd v rozhovoru.



Povedlo se vám nasbírat ve 26 zápasech 52 bodů, zažil jste životní sezonu. Můžete být ještě lepší?

Povedlo se mi to nad očekávání. Dal jsem si před sezonou nějaké cíle, které jsem splnil, ale myslím si, že ty bodové přísuny můžou být ode mě ještě vyšší. Hodně šancí jsem nedal a určitě mám ještě co zlepšovat.

Jsou vaše výkony způsobeny spíš talentem, nebo tvrdou dřinou?

U mě je to rozhodně talentem (směje se). Lidi, kteří mě znají, tak určitě ví, že se nenadřu, i když to takhle říct nechci. Už jsem poznal dávno, že ta dřina je tam potřeba, ale spíš je to talentem.

Jak sezonu hodnotíte po týmové stránce?

Určitě pozitivně. Oproti minulým rokům tady máme skvělou partu, kde si všichni rozumíme, a to bylo podle mě hlavní, proč jsme zvládli covidovou část.

Kvůli velkým komplikacím s koronavirem jste odehráli 13 zápasů ve 33 dnech, jak moc to bylo náročné?

Náročné to bylo hodně. Skoro jsme netrénovali, měli jsme asi jen pět jednotek. Po fyzické stránce jsme těžili hlavně z letní přípravy, tu jsme zvládli dobře. Škoda jen některých zápasů, dost jsme jich ztratili o gól nebo o dva, takže to jsme mohli zvládnout lépe.

Náročný program byl asi jeden z důvodů, proč se vám nepodařilo dostat se do 10. místa...

Bylo to gros toho všeho. Některá utkání proti slabším týmům jsme vůbec nezvládli, i když jsme si říkali, že by pro nás měla být těmi hlavními.

Který zápas byl nejhorší?

Ten byl nedávno, proti Tatranu (1:17), kde jsme to absolutně nepodchytili. Chceme se takových zápasů vyvarovat.

Uměl byste naopak vybrat ten nejlepší duel v tomto ročníku?

Hned ten první na Spartě (7:6), kde jsme asi tři minuty před koncem prohrávali o dva góly. Podařilo se nám to otočit a následná atmosféra v kabině byla parádní, přál bych si víc takových zápasů.

Letos jste měli opět hrát play down. Jak by podle vás série s Otrokovicemi vypadala?

Myslím si, že jsme měli nakročeno i k tomu, abychom se baráži vyhnuli. Řekli jsme si, že chceme vyhrát poslední zápas s Black Angels (7:3), abychom šli právě na Otrokovice, na které si věříme. Tuto sezonu jsme nad nimi dvakrát vyhráli, takže si myslím, že bychom je určitě porazili a udrželi nejvyšší soutěž v Pardubicích.

To za vás však zařídil covid. Stejně jako minulou sezonu, kde jste v play down prohrávali s Black Angels už 0:2 na zápasy. Pak se ale liga zastavila. Myslíte si, s odstupem času, že vás to zachránilo, nebo věříte, že byste nepříznivý vývoj série dokázali otočit?

Jak se to vezme. Určitě nás to zachránilo, ale zároveň si myslím, že jsme hráli dvakrát venku, oba duely byly vyrovnané a myslím si, že bychom nejvyšší soutěž uhráli i na hřišti.

Jak moc vám chyběli diváci a atmosféra v halách?

Začátek sezony byl hodně zvláštní, vůbec jsme na to nebyli zvyklí, protože máme v Pardubicích skvělé diváky, jedny z nejlepších, ne-li nejlepší, kteří nás podporovali a hnali dopředu. Postupem času jsme si na to ale zvykli.

Asi se dá očekávat, že po takto povedené sezoně o vás projeví zájem někdo ze soupeřů. Jaké jsou vlastně vaše florbalové sny? Chcete zůstat tady v Pardubicích, nebo byste rád vyzkoušel zahraničí?

Nějaké nabídky už mám. Nechci říct, že je neřeším, ale nepřikládám k nim takovou váhu, protože mám ještě rok školu a to je základ. Doma jsme si řekli, že dokud ji nedodělám, tak zůstanu v Pardubicích. Jeden sen se mi splnil, když jsem odjel do Švédska při extraligové covidové pauze. (Šmíd společně s brankářem Martinem Halešem strávili necelý měsíc v organizaci Växjö Vipers). Tam je i moje vysněné angažmá, ale na konkrétní tým nemyslím.

V čem vám pobyt ve Švédsku nejvíce pomohl?

Obecně mi hodně prospěl, čerpal jsem z toho pak po celý zbytek sezony. Zároveň jsem viděl, na čem musím pracovat, pokud se tam někdy budu chtít dostat, a dalo mi to určitě hodně. Ať už po lidské nebo florbalové stránce.

Kde jsou největší rozdíly mezi švédským a českým florbalem?

Především v rychlosti a tvrdosti hry. Rozhodčí hodně pouští tvrdou hru.

Mají Sokoli na to, aby se stali jedním z nejlepších týmů v České republice, aby mohli konkurovat například Mladé Boleslavi nebo Chodovu?

Určitě tam potenciál je. Ve vedení je spousta zkušených a dobrých lidí, kteří tomu rozumí, a Sokoli rozhodně mají na to, aby se mezi nejlepší dostali.