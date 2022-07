Ať vyhraje kdokoliv z nás. Ineos zkouší na Tour uspět s jinou taktikou

Mnozí cyklističtí fanoušci si podobné otázky pokládají. Název stáje možná zůstal, ale jinak je na letošní Tour všechno jinak. Z britského impéria se stala ekipa s úplně jinou taktikou, než kterou se v poslední dekádě převážně prezentovala, a tak často dominovala.

„Vážně, Ineos už není jako kdysi Sky, má úplně jinou dynamiku, snaží se jezdit jiným stylem, ne tím roboticky dokonalým. Netahají příliš tempo, čekají na svou šanci. Stáj dává cyklistům větší prostor a sází na více lídrů,“ všiml si i Felix Lowe, expert Eurosportu.

I proto teď v průběžném pořadí svítí jméno Gerainta Thomase na třetím místě před čtvrtým Adamem Yatesem a sedmým Tomem Pidcockem. Jen Danimu Felipemu Martínezovi nedělní první opravdu těžká etapa této Tour nesedla a z tohoto kolotoče vypadl. Tolik možností a stále otevřených variant pro celkové pořadí Tour žádný jiný tým nemá.

Přitom dlouhé roky podobným stylem závodili třeba cyklisté Movistaru, jenže z početní převahy lídrů skoro nikdy nedokázali nic vytěžit, spíš naopak.

Často schytávali posměch fanoušků, kteří nedokázali pochopit, jak třeba Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa, Miguel Ángel López nebo Richard Carapaz nedokážou spolupracovat.

Geraint Thomas si z cyklistů stáje Ineos zatím na letošní Tour vede nejlépe.

Oni přitom nejenže nespolupracovali, ale často se s celým týmem ještě rozhádali. Vždyť v dobrém z Movistaru neodcházeli ani Quintana, ani López, ani Carapaz s Landou.

To je pochopitelně ten největší výstražný prst pro celý Ineos, který si ale stojím za tím, že ega svých lídrů dokáže udržet na uzdě.

„Víte, tahle skupina závodníků je zosobněním všeho, co Ineos představuje. Jsou odvážní a nekompromisní, ale také mají smysl pro humor, který je pro úspěch na Tour nezbytný,“ myslí si ředitel týmu Dave Brailsford.

Všichni si stojí za tím, že nesoupeří proti sobě. Že skutečně dělají všechno pro to, aby jeden z nich žlutou dovezl domů.

Adam Yates ze stáje Ineos Grenadiers na Tour de France 2022.

„Všichni jsme motivovaní, ale v týmovém autobusu vážně nejsou žádní soupeři. Chceme vyhrát Tour a je jedno, komu se to povede,“ tvrdil za všechny Kolumbijec Martínez.

Ono to má své důvody a je jich pochopitelně víc. Ten nejhlasitější je ale vlastně jednoduchý. Ineos prostě nemá tak silnou individualitu jako UAE v podobě Tadeje Pogačara nebo Jumbo-Visma v Jonasi Vingegaardovi nebo Primoži Rogličovi.

„Upřímně, kdyby se kdokoliv z nás postavil proti Pogačarovi v závodě 1 proti 1, neměli bychom jedinou šanci. Proto musíme závodit jinak, chytře, týmově,“ řekl už před Tour i Geraint Thomas. „Je rozhodně o krok přede všemi, ale nikdy nevíš, co tě čeká za rohem.“

Je to vidět na zatím každém dojezdu na kopec, ve kterém mají Pogačar s Vingegaardem pořád něco navíc. Ineos tak musí přemýšlet jinak, nekonvenčně, aby je mohl porazit.

„Pogačar je fenomenální cyklista. Jeden z nejlepších, jaké jsme kdy viděli, a je skvělé proti němu závodit. Ale abych byl upřímný, žene nás to ještě víc,“ burcuje za všechny sportovní ředitel britské stáje Rod Ellingworth.

Tom Pidcock ze stáje Ineos Grenadiers na Tour de France 2022.

Proto zkouší taktiku více lídrů, a proto v celkovém pořadí stále drží i mladičkého Toma Pidcocka.

„Spousta lidí nechápe, proč pořád zůstávám v boji o celkové pořadí. Ale pokud chcete hrát nějaké taktické hry s Pogačarem, musíte zůstat v pořadí, aby se vás bál. Jasně, že bych rád vyrazil třeba i do úniku, ale v tu chvíli bychom o tu početní výhodu přišli,“ řekl k tomu olympijský šampion na biku.

Od Daniho Martíneze se všeobecně očekávala mohutná ofenziva ve druhém a třetím týdnu, jenže včera z pořadí vypadl. O Thomasovi jdou naopak zprávy, že má nejlepší formu svého života – ještě lepší než před čtyřmi roky, kdy na Tour triumfoval.

U Yatese se může (a taky nemusí) stát, že přijde špatný den vzhledem k tomu, že ho před startem Tour skolil covid. A Pidcock je velkým otazníkem. Nemá žádné zkušenosti s tolika vysokými horami za sebou, ale zatím se favoritů drží zuby nehty a třeba v minulosti vyhrál i Baby Giro pro mladé cyklisty, kdy v nejtěžších horách vyloženě řádil.

Talent pro ně tak bezesporu má. Otázkou je, zda má na to to předvést hned při své první Tour. „Nicméně může být naší divokou kartou, kterou pustíme ze řetězu. Uvidíme, jak nám to půjde,“ usmívá se Yates.

Zatím jim to docela jde, trojka Ineosu se drží do sedmého místa, přičemž právě sedmý Pidcock stále ztrácí jen 1:46 minuty na bezchybného Pogačara. Vyhnuli se krizovým okamžikům, ustáli první větší kopce.

„Týmové pocity jsou fajn, ale opravdová Tour stejně začne až ve chvíli, kdy vjedeme do Alp a Pyrenejí. Až ve velkých horách skutečně zjistíme, jak dobře na tom jsme a jestli máme na to, něco vymyslet,“ má jasno Thomas.

Žádný jiný tým nemá takovou palebnou sílu a možnosti pro druhý a třetí týden Tour. Využije je Ineos?