ONLINE: Tour pokračuje v Alpách. Na cyklisty čekají čtyři vrchařské prémie

Desátá etapa bude zatím jen takový rozjezd.

Nečíhají v ní žádná stoupání jako středeční Col du Granon či čtvrteční Alpe d’Huez a Galibier. „Bude to taková rozehřívačka před tím, co nás čeká,“ říká i Slovinec Tadej Pogačar.

Ovšem podceňovat by se také neměla.

Na 148 kilometrech čeká hned čtveřice vrchařských prémií - dvě čtvrté, jedna třetí a jedna druhé kategorie.

Právě poslední jmenovaná obstará závěr etapy. Svým průměrným sklonem 4,1 procenta sice nijak neohromí, její obtížnost ale spočívá v délce - měří totiž více než devatenáct kilometrů.

A to ještě není vše.

Jakmile cyklisté minou bránu označují konec vrchařské prémie, čekají je ještě další dva kilometry do cíle v městečku Megéve. I ty jsou zpočátku mírnější, poslední kilometr má ale přes sedm procent.

Profil 10. etapy Tour de France 2022

„Tato etapa nabídne dechberoucí scenérie,“ popisuje šéf závodu Christian Prudhomme. „Vede kolem Ženevského jezera, pak se řadou údolí vine do Megéve. A závěr? Ten by měl svědčit největším silákům.“

Kdo jím bude?

Podle papírových předpokladů by to mohl být skvělý den pro úspěšný únik a favorité by se mohli šetřit na další dvě náročné zkoušky. Jenže...

Pogačar a spol. letos zatím uprchlíkům nedávají nic zadarmo a v předchozích devíti etapách jsme z úniku viděli jen dva triumfy - ve středu, kdy na kostkách slavil Australan Simon Clarke, a v neděli, jež znamenala triumf Lucemburčana Boba Jungelse.

V celkovém vedení se nachází Pogačar, který má k dobru na druhého Dána Jonase Vingegaarda 39 sekund. Třetí Brit Geraint Thomas ztrácí 1:17 minuty.

Následují Brit Adam Yates (+1:25), Francouzi David Gaudu (+1:38) a Romain Bardet (+1:39), další Brit Thomas Pidcock (+1:46), Španěl Enric Mas (+1:50), Američan Neilson Powless (+1:55) a elitní desítku uzavírá Kolumbijec Nairo Quintana (+2:13).

Jak etapa dopadne?

Sledujte v podrobné online reportáži.