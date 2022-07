Kvůli Pogačarovi si u nás všichni kupují kola. Slovinský novinář vypráví

Změnil Tadej Pogačar Slovinsko nějak tím, že vyhrál Tour?

A víte, že ani moc ne? Už předtím totiž Primož Roglič vyhrál Vueltu a další velké závody, takže se Slovinci naučili cyklistiku milovat. O Tadejovi jsme pochopitelně věděli už od juniorů, kdy vyhrával závody. Začali jsme ho všichni víc registrovat a mluvilo se o něm jako o závodníkovi pro velké akce. Ale všichni vědí, jak to v cyklistice funguje. Že trvá, než se dostanete na vrchol, že nikdo nemůže takhle rychle vyhrát Tour… Proto jsme ani nepřemýšleli o tom, že by se mu to podařilo takhle brzy.

Tajemství jeho úspěchu je být naprosto klidný, užívat si cyklistiku. On je fakt normální kluk z malé vesničky ze Slovinska. Damjan Medica o Tadeji Pogačarovi