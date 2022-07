ONLINE: Ujme se únik? Horský test ve Švýcarsku připravuje cyklisty na Alpy

„Je to krásná a těžká etapa – první taková,“ říká asistent ředitele závodu Yannick Talabardon. „Závodníci nastoupají 3600 metrů a půjde o úvodní nájezd do Alp.“

Ty pravé Alpy přijdou až po dni volna, kdy cyklisty ve středu a ve čtvrtek čekají dvě brutální horské zkoušky s dvojnásobným výjezdem na Galibier a stoupáním na Alpe d’Huez. Oproti nim je deváté pokračování Tour méně náročné, přesto rozhodně ne jednoduché.

ONLINE: Tour de France 2022, 9. etapa Horskou etapu z Aigle do Châtel Les Portes du Soleil detailně sledujeme.

Etapa si přímo říká o únik větší skupiny jezdců, která má velkou šanci uspět. „Budě kvůli tomu velmi těžko čitelná,“ odhaduje Talabardon.

Z trasy dlouhé 193 kilometrů jich přibližně 170 vede Švýcarskem. Cyklisté se na začátek (ze startovního Aigle) projedou poblíž Ženevského jezera, poté už můžou vyhlížet čtyři vrchařské prémie.

Nejprve vyjedou na mírnější kopec 4. kategorie Côte de Bellevue s délkou 4,4 kilometru a průměrným 4procentním sklonem. Po sprinterské prémii v Semsales a vjezdu do frankofonního kantonu Vaud přijdou na řadu větší výzvy.

Nejprve stoupání druhé kategorie na Col du Mosses s takřka totožným průměrným převýšením jako u předešlého kopce, ale s více jak 13kilometrovou délkou. A po sjezdu cyklisté zakusí nepříjemný výjezd na „jedničku“ Col de la Croix ležící v nadmořské výšce 1 778 metrů (délka 8,1 kilometrů; průměrný sklon 7,6 %).

Profil 9. etapy Tour de France 2022

„Není to tak známé stoupání, ale podle mě jde dnes o to nejhorší,“ domnívá se bývalý cyklista Talabardon. „Zde by se mohli ukázat jezdci na celkové pořadí, i když je to pořád docela daleko do cíle,“ dodává k bodu, který se nachází 61 kilometrů před finišem.

Po přejetí hranic se závodníci dostanou do Horního Savojska, vydají se na Pas de Morgins (stoupání 1. kategorie; délka 15,4 kilometru; průměrný gradient 6,1 %), přibližně šestikilometrový sjezd a následně už na jízdu směrem vzhůru do cílového Châtel Les Portes du Soleil.

Pokud se vytvoří únik, dalo by se očekávat, že bude početný a objevit by se v něm mohla jména typu skvěle jedoucího Lennarda Kämny (Bora), Mateje Mohoriče, Dylana Teunse (oba Bahrain-Victorious) či Michaela Storera (FDJ). Mezi favority patří třeba i Bauke Mollema z Treku nebo Michael Woods z Israel–Premier Tech.

V případě, že se zase bude rozhodovat mezi závodníky na celkové pořadí, sází se na osvědčené trio Tadej Pogačar (UAE), Jonas Vingegaard a Primož Roglič (oba Jumbo Visma).

První jmenovaný vévodí soutěži o žlutý dres s náskokem 39 sekund před tím druhým. Třetí je Geraint Thomas (Ineos) se ztrátou 1:14, následují jeho týmový kolega Adam Yates (+1:22) a David Gaudu z FDJ (+1:35).

Zamíchá 9. etapa i s hlavní klasifikací? Sledujte online.