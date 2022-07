Van Aert - Pogačar 8:8. A dál? Covid může zničit celou Tour, obává se žlutý muž

Thibaut Pinot se už v jejím úvodu musel smířit s tím, že plán dostat se do úniku, mu nevyjde. „Neměl jsem na to nohy,“ uznal. Devětačtyřicet kilometrů před cílem pak upadl. A když se dotahoval zpět do pelotonu, zastavil jej v občerstvovací zóně bizarní incident.

Utržil (nechtěně) úder pěstí do obličeje po střetu s pomocníkem týmu Trek čekajícím tu na své jezdce s taštičkami s občerstvením.

„Byl jsem v zápalu akce a najednou se to stalo,“ popisoval třetí muž Tour 2014 a snad největší smolař posledních ročníků.

Eurosport France @Eurosport_FR Quelle poisse pour Thibaut Pinot ! Le Français chute d'abord puis se prend un coup de poing dans la tête de la part d'un assistant de la Trek-Segafredo quelques secondes plus tard... #TDF2022 #LesRP https://t.co/3wRDgKvjGz oblíbit odpovědět

Jakoby nestačilo, že osm dní před startem letošního ročníku chytl covid a zřekl se role spolulídra stáje Groupama-FdJ, kterou měl sdílet s Davidem Gauduem. „Ať tým jede na Davida,“ řekl poté sportovním ředitelům.

Pro sebe chtěl hledat šance v únicích. Zatím tak činil marně. „Doufám, že v Alpách najdu někdejší sílu,“ utěšuje se teď.

Ale když už jsme u těch úniků... S těmi je to v posledních dnech na Tour prapodivné.

Už před čtvrteční klasikářskou etapou do Longwy se sportovní ředitelé vzácně shodovali: Ideální profil pro vítězství cyklisty z úniku dne.

Před pátečním stoupáním na Planinu krásných dívek i matador osmnácti Grand Tour (a nyní exprofesionál) Dan Martin tvrdil: „Jsem přesvědčen, že vyhraje cyklista z úniku. Pogačar a spol. si uprchlíků všímat nebudou a rozehrají si svoji vlastní bitvu daleko za nimi.“

Do třetice před sobotní etapou Stephen Farrand, expert serveru Cyclingnews psal: „Toto je perfektní den pro únik, protože jezdci pro celkové pořadí a jejich týmy se budou snažit zotavit z úsilí v páteční etapě a zároveň načerpat energii před Alpami, které se už rýsují na obzoru.“

V reálu nicméně platilo: 6. etapa: vítěz Pogačar. 7. etapa: vítěz Pogačar. 8 etapa: vítěz málem Pogačar.

A pak věřte prognózám.

Nebo věřte tvrzení, že všichni přední cyklisté se ládují kávou, jako by to byla voda.

Matt Stephens, reportér Eurosportu, se před sobotní etapou Tadeje Pogačara zeptal: „Co bylo k snídani?“

„Ovesná kaše s ovocem a medem. Omeleta, pak sendvič s arašídovým máslem a prosciuttem, pak palačinky.“

„A kafe?“

„Žádné kafe. S tím si počkám, až půjdu do penze,“ usmál se Slovinec.

I po 186 kilometrech do cílového města Lausanne mohl Pogačar ukázat svůj všudypřítomný úsměv. Celkové vyznění etapy pro něj bylo pozitivní.

Díky bonusu za třetí místo najel další čtyři sekundy na průběžně druhého Jonase Vingegaarda.

A hromadný pád v úvodu etapy, do nějž se připletl, ho nikterak nepoznamenal. „Byl to jeden z nejměkčích pádů, jaké jsem zažil. Vrátili jsme se zpátky do balíku docela rychle.“

Přesto - soudě dle komentátorů - byly poprvé na této Tour v jeho tváři patrné i stopy určitého zklamání.

Doufám, že nepojedeme domů

Ne, nerozhodilo jej, že se nekonal původně očekávaný „relaxační“ den, kdy se o etapu utká únik a peloton i se svými hvězdami absolvuje víceméně spanilou jízdu až do cíle.

„Prostě se to vyvinulo jinak. Tak jsme si trochu zazávodili,“ řekl.

Ale když už závodil, chtěl vyhrát. Dosáhnout na čistý hattrick etapových triumfů bylo lákavé.

„Jste zklamaný?“ dostal tudíž po třetím místě otázku.

„Myslím, že ano. Nebylo to tak daleko,“ odvětil. „Cílové stoupání (3. kategorie) se mi docela líbilo. Ale při sprintu jsem trochu zaváhal a Van Aert mě potom předjel trojnásobnou rychlosti. Na druhou stranu, i třetí místo je skvělé. Vždycky jsem rád sprintoval, jenže když jsem byl mladší, skoro pokaždé jsem ve spurtech skončil poslední. Mám radost, že na takových typech dojezdů, jaký byl dnes, už dokážu solidně zaspurtovat.“ .

SPURT. Wout Van Aert slaví vítězství osmé etapy Tour de France před druhým Australanem Michaelem Matthewsem (vlevo) a třetím Slovincem Tadejem Pogacarem ve žlutém trikotu celkového lídra.

Mnohem horší zprávou z tohoto dne, než jakou byl prohraný spurt s van Aertem a Matthewsem, bylo pro Pogačara oslabení jeho týmu.

Týmový kolega Vegard Stake Laengen musel odstoupit z Tour kvůli pozitivnímu výsledku covidového testu, podobně jako Geoffrey Bouchard z AG2R.

To vše pouhé dva dny předtím, než dojde během pondělního volného dne ke kolektivnímu testování celého pelotonu i doprovodu. Strašák covid, který v červnu rozleptal závod Kolem Švýcarska, se opět zjevuje.

Pogačar se s Laengenem pravidelně potkával v autobuse i na hotelu, šlapal poblíž nej v pelotonu. Také proto dostal nyní od francouzské televize otázku: „Mohl by vás na této Tour porazit covid? Stává se teď vašim dalším velkým soupeřem?“

„Ne, covid není soupeř,“ odpověděl. „Mými soupeři jsou jezdci z týmů Jumbo nebo Ineos. Covid je jen virus, který může tento závod ovlivnit. Ale jde z něj strach. Může zničit celou Tour.“

S obličejem skrytým za rouškou při tiskové konferenci vykládal o faktoru X nejen tohoto závodu: „Každý den na vás na silnicích křičí tolik lidí a fandí vám, což se mi samozřejmě líbí, ale zvyšuje to i možnost, že chytnete covid. Doufám, že kvůli tomu nepojedeme domů a že zůstaneme v bezpečí až do konce.“

Ale i když dalšími testy projdou, je zde ještě nepříjemná skutečnost, že pro zbylé dva týdny bude sestava UAE Emirates o muže slabší.

Nor Laengen, jenž Pogačarovi pomohl už k titulům v letech 2020 a 2021, se stal v prvním rovinatějším týdnu Tour pro Slovince velmi důležitým domestikem.

„Byl v dobré formě, tahal po rovině, opravdu silný chlap,“ říkal Pogačar. „Bez něj to bude těžší. Ale zvládneme to až do Paříže i se sedmi jezdci.“

Nikdy není snadné vyhrát!

Stáj Jumbo na rozdíl od UAE Emirates zůstává v osmi. Navíc mohla v sobotu oslavovat, jak se z pátečního vrchařského módu rychle přeorientovala na taktiku „jedeme na Woutovo vítězství“ a ve jménu Wouta van Aerta předvedla mocnou naháněnou uprchlíků. Především neuvěřitelně dlouhý tah, jaký na špici balíku předvedl Nathan van Hooydonck byl vskutku impozantní.

ÚNIK. Dvojice uprchlíků v osmé etapě Tour. Zleva: Mattia Cattaneo a Fred Wright

A samotný závěr etapy? Už už se zdálo, že van Aert zůstane ve spurtu početné skupiny zavřený, ale vymotal se „z bludiště“ ven, přeřadil na svůj raketový pohon, poradil si s Pogačarem, potom i s Michaelem Matthewsem z Bike Exchange a slavil.

Pro Matthewse tak zbyla jen cena útěchy v podobě setkání s manželkou, která na něj čekala v cíli. Podruhé během tří dnů skončil druhý. „Klepu na vítěznou bránu, ale zatím se mi neotvírá,“ říkal Australan. „Ve čtvrtek jsem začal spurtovat pozdě, tentokrát zase příliš brzy. Ale dojet druhý nejdřív za Pogačarem a dnes pro změnu za van Aertem, tedy za dvěma kluky, kteří se vymykají běžným měřítkům, není až tak špatné, ne?“

Z pěti etap, v jejichž koncovce se zapojil do souboje o vítězství, má teď van Aert bilanci: dvě vítězství a tři druhá místa.

„Což je na Tour docela šílená statistika, co?“ usmál se Belgičan.

V sobotu vyrovnal prestižní souboj s kolegou „mimozemšťanem“ v počtu etapových vítězstvé na Tour za celou kariéru.

Pogačar - van Aert 8:8 zní současné skóre.

VÍTĚZ... UŽ ZASE. Wout van Aert upevnil dominanci v bodovací soutěži.

Jeden z novinářů při rozhovoru s ním v mixzóně pronesl: „Dnešní vítězství vypadalo ve vašem podání až snadně.“

Neměl to říkat. Van Aert se okamžitě ohradil: „Nikdy není snadné vyhrát cyklistický závod a nikdy nebude snadné vyhrát etapu na Tour de France. Nemám rád, když tady někdo vykládá o té které etapě, že je jednodušší. Dnes jsem byl v posledním stoupání opravdu na hranici svých možností. Byl to drsný souboj se spoustou vrchařů.“

Přinesl mu další bodovou nálož do soutěže o zelený dres, které vévodí už s náskokem 115 bodů na Fabia Jakobsena. Nyní se však v Alpách opět promění z prominenta v dělníka. Ve třech horských etapách po sobě bude mít tým Jumbo jiné priority.

Válku očekáváme každý den

Trasa Tour při sobotní zpáteční cestě ze Švýcarska do Francie povede nejprve na Col des Mosses, stoupání druhé kategorie, a na obtížnější Col de la Croix, osmikilometrový průsmyk první kategorie s průměrným sklonem 7,6 procenta.

Odtud jezdci zavítají do sídla cyklistické unie UCI v Aigle a z údolí se vydají vstříc jedničkovému Pas des Morgins, patnáctikilometrovému alpskému stoupání s 6,1 procentem. Navrch si po přejetí francouzských hranic přidají čtyřkilometrový cílový výšlap do Pra le Joux.

Chtělo by se říci: V této typické horské zkoušce před dnem volna se favorité celkové klasifikace nebudou šetřit a rozdají si to o etapu. Únik tentokrát neuspěje.

Pokud by však měla platit logika posledních dnů, nastane pravý opak, a konečně zvítězí jezdec z úniku dne.

Jedním si každopádně můžeme být jisti. Hon na Pogačara bude pokračovat.

„Už jsem zažil na Tour tolik bláznivých etap, že nikdy nesmíme nikoho podcenit a polevit v ostražitosti. Válku (tady naštěstí jen na kolech) očekáváme každý den,“ prohlásil George Bennett, kdysi Rogličův pomocník, ale teď opora Pogačarovy party.

Svá slova pronesl s dovětkem: „Vím, co kluci z Jumba dovedou.“

Načež se zasmál: „Jakožto fanoušek cyklistiky se těším na velkou bitvu.“

Fanoušky u obrazovek bude bezesporu bolet mnohem méně než jeho.