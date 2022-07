ONLINE: Tour na návštěvě ve Švýcarsku. Jak probíhá osmá etapa do Lausanne?

Úterý a tvrdý útok Wouta van Aerta deset kilometrů před cílem.

Středeční pobyt v prašném pekle na kočičích hlavách.

Čtvrteční nejdelší etapa ročníku, kterou peloton proletěl v průměrné rychlosti 49 km/h.

A brutální dojezd na Planinu krásných dívek v pátek.

Od nervózních dánských etap během úvodního víkendu nezažila Tour klidnou, odpočinkovou etapu.

A nejspíš i v sobotu se bude závodit od startu až do cíle.

Závodníkům Tour se bohužel nevyhnul koronavirus. Domácí cyklista Geoffrey Bouchard a Nor Vegard Laengen jako první opustili peloton Tour de France po pozitivním testu na covid-19 jen několik hodin před začátkem sobotní etapy.

ONLINE: Osmá etapa Tour de France Sledujeme podrobně

Hned od startu v Dole se začne pomalu stoupat přes sprinterskou prémii až na první kategorizované stoupání dne – prémii čtvrté kategorie Côte du Maréchet. Ani ne za třicet kilometrů se dostanou závodníci na Côte des Rousses, vrchol hodnocený jako stoupání třetí kategorie.

Následuje přechod hranic do Švýcarska a další „čtyřková“ prémie Col de Pétra Félix. Po něm následuje sjezd k cílovému Lausanne a výjezd na prémii třetí kategorie umístěné u olympijského stadionu, kde je rovněž cíl etapy.

Profil 8. etapy Tour de France 2022

Na Lausanne má obzvlášť dobré vzpomínky Primož Roglič, který zde v roce 2017 vyhrál časovku na Kolem Romandie, čímž zapsal dvanácté vítězství za svou, v té době stále krátkou, kariéru.

Cílové město není neznámé ani trase Tour de France. Poprvé u Ženevského jezera finišovala patnáctá etapa ročníku 1948, který zcela ovládl Gino Bartali a dojezd v Lausanne nebyl výjimkou. Zapsal tehdy už třetí vítězství v řadě a šestou vyhranou etapu celkově. V předposlední den přidal ještě sedmé vítězství a v Paříži pak slavil druhý titul z Tour.

Na počet celkových vítězství Tour de France si tak je Tadej Pogačar s legendárním Bartalim roven. Ale zvládnout vyhrát tři etapy po sobě, z nichž třetí končí v Lausanne, to by mohla být Bartaliho hozená rukavice, kterou Pogačar nedokáže odmítnout.

O to těžší to budou mít uprchlíci, pro které je sobota i podle organizátorů ideální den na dotažení úniku až do úspěšného konce.

Jenže kdo má po náročném týdnu dost sil a bude riskovat jejich plýtvání před nedělní horskou zkouškou?

Sledujte v online reportáži.