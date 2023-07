Slavný ďábel z Tour vypráví. Trable s policií, týdny v dodávce. Ale pokaždé jedu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

I letos nasedl do dodávky, naplnil ji konzervami a kolou a vydal se na Tour de France. Že mu je 71 let? Ne, nepoznali byste to na něm. Řádí jako mladík. V kostýmu ďábla létá podél trati, neustále skáče, křičí, rozdá tisíce fotek. Němec Didi Senft je – v dobrém – zkrátka blázen, ojedinělý úkaz. Není divu, že se o něm hovoří jako o nejslavnějším fanouškovi pelotonu.