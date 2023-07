Já na bráchu… Pohádka Yatesových dvojčat. A teď všechno pro Tadeje

Rány favoritů Bylo zrovna dvaadvacet kilometrů před cílem, když k tomu nešťastnému pádu na pravém kraji vozovky došlo. Zapletení? Enric Mas a Richard Carapaz, dva velcí favorité v boji o celkové pódium. Mas sice rychle stál na nohou, ale lékaři ukazoval, že má něco s lopatkou, ramenem. Dlouhé minuty pak ještě mluvil se sportovním ředitelem Movistaru, ale ani ten nic nezmohl. Rodák z Mallorky, o kterém se dříve mluvilo jako o nástupci Alberta Contadora, nakonec nastoupil do týmového auta. Enric Mas v rukou zdravotníků během první etapy Tour de France Byl prvním cyklistou, který z letošní Tour odstoupil. „Má silné bolesti v oblasti pravého ramene. Musí na vyšetření do nemocnice, kde zjistíme víc,“ uvedl Movistar. Přitom Carapaz vypadal původně hůř. V dresu ekvádorského mistra kulhal kolem kola, pak i seděl na zemi, kroutil hlavou, snad i plakal, jak ho tělo bolelo. Podle obrázků bylo pravděpodobnější, že právě on svou pouť na této Tour rychle ukončí. Místo toho ukázal, že se nerad vzdává. Nakonec nasedl na kolo, vodou si poléval svá bolavá a dodřená kolena a v bolestech projel cílem se ztrátou víc než patnácti minut. Richard Carapaz po pádu během první etapy Tour de France Přitom před startem byl plný optimismu. Mluvil o tom, jak sice možná neměl nejlepší jaro svého života, ale že už v minulých letech si vyzkoušel jízdu proti Pogačarovi s Vingegaardem. A nebál se jich. „Všichni říkají, že jsou na úplně jiné úrovni než ostatní. Ano, jsou neskuteční, ale já věřím, že se jich můžu držet. Věřím, že s nimi můžu bojovat,“ tvrdil. Ta slova vzala rychle za své. Krátce po etapě pak tým oznámil, že ani on na Tour pokračovat nebude. „Ultrazvukové vyšetření odhalilo malou zlomeninu v levé čéšce. Stejné koleno potřeboval i tři stehy, abychom uzavřeli řeznou ránu. Další zranění Richard neutrpěl. Teď se vrátí domů, kde se začne zotavovat,“ objevilo se na sociálních sítích EF.