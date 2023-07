Odhozené kolo, hádka v autobuse, v Jumbu to vře. A Pogačar se záškodnicky směje

Tohle prostě měl být jeho den.

Byl mu naprosto šitý na míru, vždyť v čelní skupině nedělní druhé etapy Tour po výstupu na Jaizkibel zůstalo jen 24 lidí. Mezi nimi byl Wout van Aert jasně nejrychlejší. Stačilo jen přivézt ho na posledních pár set metrů, kde už by si Belgičan poradil.

Jenže francouzský hrdina Victor Lafay byl proti.

Všechna čest. Už v první etapě to na všechny favority zkusil.

Byl to on, kdo překvapivě doplňoval trojku Pogačar, Vingegaard, Yates na vrcholu Pike Bidea. I v neděli se Lafay s největšími favority udržel.

Na rozdíl od mnoha jiných – Mathieua van der Poela, Juliana Alaphilippa a dalších, o kterých se před startem nedělní etapy daleko víc mluvilo.

Jenže Francouz prožívá nejlepší dny svého cyklistického života a korunoval to bezva načasovaným útokem, po kterém po 15 letech zajistil Cofidisu cennou výhru na Tour.

Victor Lafay (vlevo) přijíždí jako první do cílové rovinky druhé etapy Tour de France

„Čekal jsem, až skupina trochu zpomalí a pak jsem vyletěl dopředu. Nejdřív po mě nikdo nešel, čehož jsem využil. Ten malý náskok mi nakonec stačil,“ líčil dojatě.

Po etapě byl v žebříčku renomovaného cyklistického webu se statistikami ProCyclingStats jasně nejvyhledávanějším cyklistou planety.

Což je všechno fajn, ale z pohledu celé Tour bylo zajímavější to, co se dělo za ním.

Choval se jak dítě

Van Aert totiž projel cílem na druhém místě, jen o pár metrů za Lafayem. Pochopitelně vyhrál sprint menší skupiny, ale pro druhá místa on cyklistiku nedělá, jeho ego to špatně snáší.

Jen co projel páskou, mohl se uvztekat. Bouchal do řídítek, pak vzal bidon a vztekle jím mrštil o zem, což pobavilo hlavně Tadeje Pogačara.

Když Slovince o pár minut později zrovna zabíraly kamery, jak se vyjíždí, bavil se s týmovým parťákem – žlutým Adamem Yatesem.

Pogi straight up mocking Wout’s bidon throw is absolutely hilarious. I love drama in cycling. 😂 #TDF2023 pic.twitter.com/j8VQYOhb2q — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 2, 2023

A Slovinec svému kamarádovi zrovna v bujaré náladě ukazoval, jak van Aert bidonem hodil. Dvojka UAE-Emirates se tomu s chutí zasmála.

„Choval se jak dítě,“ řekl Pogačar.

A bidonem to neskončilo…

Když van Aert dorazil k týmovému autobusu, zahodil celé kolo. A když v něm všichni zůstali, on z něj naštvaně vylezl, s nikým nemluvil a sedl do auta, které ho odvezlo na hotel. Ostatní včetně Jonase Vingegaarda jeli autobusem.

Fanoušci a jejich legrace. Takhle klidný podle nich van Aert dorazil na hotel:

Arrivée assez calme de Wout Van Aert à l'hôtel !#TDF2023 pic.twitter.com/0F1wyLZheV — Geoffrey Marmion-Mahé (@GeoffreyMarmion) July 2, 2023

Právě mezi nimi mělo dokonce dojít ke slovní přestřelce. Van Aert lídrovi týmu vyčítal, že mu v závěru etapy vůbec nepomohl, že tempo skupiny ani na chvíli nepotáhl, aby měl šanci etapu vyhrát.

Vingegaard mu měl odvětit: „Já nemusím dělat vůbec nic.“

Kritika od Rasmussena

Hádka se pochopitelně okamžitě roznesla tiskovým střediskem v San Sebastianu.

Snad všichni novináři o ní mluvili. A okamžitě se taky začalo rozebírat, jestli Dán skutečně měl přidat ruku k dílu a pomoci Lafaye stáhnout.

Jako na všechno, jsou na to dva pohledy.

Kdyby to udělal, mohl si van Aerta naklonit na celý zbytek Tour. Šanci na to měl už v sobotu, byť tam to bylo složitější. V nedělní etapě to ale dávalo smysl.

„Při zpětném pohledu možná mohl něco udělat. Ale není to hra na Playstationu. Wout mohl sám Lafaye dojet a pak ho mohl Pogačar přespurtovat, což by pro nás bylo ještě horší. Nějak to dopadlo, zítra je další den,“ uvedl sportovní ředitel Franse Maassen.

Vedoucí skupinu se snažili držet pohromadě Tiesj Benoot s Wilkem Keldermanem. Ale ve chvíli nástupu Lafaye jim došly síly.

Stačilo, aby se Vingegaard na chvíli ukázal na čele a možná by Francouze dojeli. Nebo by alespoň ukázal snahu něco pro svého kolegu udělat a ten by mu to pak v horách daleko raději oplatil.

Jenže to on v sobě nejspíš nemá, naopak.

Stačí si vzpomenout na to, jak už dopředu oznámil, že letos Dánům nepomůže na mistrovství světa, protože bude odpočívat na Tour, což mu okamžitě dalo dost lidí sežrat.

„Myslím, že to není fér. Pro Wouta už jsem v minulosti něco udělal a dneska jsem nespolupracoval s Pogačarem poté, co jsme měli menší náskok po Jaizkibelu, čímž jsem Woutovi taky trochu pomohl,“ bránil se trochu nešťastně Vingegaard. „Všichni jsme samozřejmě zklamaní, přáli jsme si, aby Wout vyhrál. Ale já tady mám jiné cíle.“

Je pochopitelné, že dává sebe na první místo, ale potřebuje taky pohodu v týmu. On víc než kdokoliv jiný. I dokument Netflixu ukázal, jak je háklivý, když někdo z jeho stáje nepracuje jen pro něj. Už před rokem to mezi ním a van Aertem kvůli tomu lehce vřelo.

Tentokrát to vyloženě vybublalo.

Vingegaard není jako Pogačar, kterého baví závodit vždy a všude. Loňský šampion pečlivě schraňuje každý ždíbek energie, aby pak mohl udeřit v horách. Že to není zábava? Není, ale loni díky tomu vyhrál.

Proto i letos, když už ho jeho sok v sobotu i v neděli vyzýval ke spolupráci, Dán jen pokaždé zavrtěl hlavou. Jako kdyby měl z přímé konfrontace trochu i strach.

A huge attack towards the summit of Jaizkibel! 🗻



Tadej Pogacar and Jonas Vingegaard now lead the race in a two-man breakaway! 🚴‍♂️🚴‍♂️#TDF2023 pic.twitter.com/3XnKksa4Wt — Eurosport (@eurosport) July 2, 2023

„Působí na mě jak nějaké kuře, které se bojí s Pogačarem odjet. Kdyby spolu dojeli do cíle, maximálně by ztratil čtyři vteřiny, kdyby s ním prohrál spurt. Takhle je ztratil stejně, protože Pogačar dojel třetí a čtyři bonusové sekundy stejně získal,“ zkritizoval svého krajana Michael Rasmussen. Kdysi skvostný i problémový vrchař, nyní expert dánské televize.

Vingegaard k maximálnímu výkonu potřebuje perfektně fungující tým. Pokud ale nikomu nikdy nepomůže, jen stěží si ho udrží.

Budoucnost napoví.