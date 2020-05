Konečně závody! Bikeři se dočkali prvního měření sil v nové sezoně

Nástrahy lesních cest i duny napříč známým písníkem Marokánka poblíž Hradce Králové museli v sobotu zvládnout jezdci na horských kolech, aby se v pořádku dostali do cíle Cyklovýzvy Nova Cupu, prvního závodu v nové sezoně.

„Byl to pěkný maraton, pětatřicet kilometrů, pořadatelé si dali záležet. Hodně trailů, technické pasáže,“ pochvaloval si junior Tomáš Tlamka z jihomoravské Okrouhlé.

Klidně by se mohlo stát, že i kdyby trať tak zajímavá nebyla, nadšený by byl stejně. „Konečně závody!“ usmíval se člen širšího kádru juniorské reprezentace. „Mohli jsme někam jet, závodit, potkat se s ostatními. Paráda,“ hlásil po návratu.

Opožděný start sezony si nenechala ujít řada špičkových českých jezdců v čele s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým. Tlamka dojel třetí mezi juniory a šestnáctý celkově. „Dbal jsem i bez závodů na to, abych byl v kondici. Chce to ale rozzávodit se, rozjet se,“ uznal 18letý biker elitního českého týmu Specialized Nutrend.

Díky za aNti Corona Cup

Výkonnost před ostrým startem sezony piluje řada bikerů ve speciálně vyhlášeném aNti Corona Cupu, což je seriál závodů, jichž se na šesti vybraných tratích v Česku účastní každý jezdec individuálně. Tlamka je mezi nimi. Výsledky hlídá aplikace Strava. Každému ze závodníků vybere na dané trati jeho nejlepší čas na jedno kolo, a celkově na konci května vyhraje ten, kdo bude mít časy ze všech tratí nejlepší.

Před pár dny v Brně na okruhu pro loňské mistrovství Evropy si Tlamka tuto pomyslnou „časovku“ zpestřil přibráním parťáka z týmu Jana Zatloukala. Navzájem se v lese nad Pisárkami naháněli a nutili se tak do vyšších otáček.

Tomáš Tlamka během loňského závodu Českého poháru na horských kolech v Bedřichově.

„Měli jsme k sobě ještě kamaráda, který vyjel první. My jsme se ho snažili stíhat. Ten nejlepší z nás jel úplně nakonec. Motivací bylo nenechat se dojet o kolo a zároveň dojet toho, co jsem měl před sebou,“ vylíčil dění na trati aktér závodu.



Takový způsob měření sil je mu výrazně bližší než závody na trenažérech, jichž během pandemie vznikla celá řada.

„Na trenažéru nebo na válcích mám problém vydržet hodinu a půl,“ přiznal talentovaný cyklista upřímně. Raději vyrazí do lesa.

Kolem svého domova k tomu má ideální podmínky. „Okrouhlá, to je Drahanská vrchovina. Je to tady pěkné, kořenité. Akorát nám tady poslední dva roky řádí kůrovec. Snažíme se ale cesty udržovat. Terén tam mám ideální,“ říká.

Pokud jde o závodní tratě, nejvíc se mu líbí v Novém Městě na Moravě. „Srdcovka,“ odtuší výstižně. Rád si ale zazávodil i v Brně; už jen proto, že loňské mistrovství Evropy mu uteklo. „Když je tam mokro, tak kameny dost kloužou, což se mi moc nelíbí. Každopádně tu trať celkově mám taky moc rád. Mám ji hodinku cesty od baráku, je pěkná,“ hodnotí okruh, otevřený celoročně i pro amatérské cyklisty.

VIDEO: V Brně se jel aNti CORONA CUP 2020 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Individuální závodění v Brně má navíc oproti klasickému závodu tu výhodu, že jezdec nemusí brát v potaz rychlost soupeřů před sebou. Zrovna pisárecké cesty jsou totiž úzké a obtížně se na nich předjíždí, takže i silnější biker může nabrat ztrátu, pokud se zařadí za někoho méně zdatného.



Za koncept aNti Corona Cupu je Tlamka vděčný. „Vymyslili nám perfektní věc. Je to výzva na tratích Českého poháru, na nichž pojedeme i závody, takže nám to slouží i jako trénink. Můžeme si porovnat výkony a něco se naučit. Hlavně nesedíme doma. V Brně jsme si dali tři kolečka na trénink a dvě rychlá kola. Na závěr jsme si tam našli nějaké traily a klopené zatáčky a dobře jsme si tam zablbli,“ vyprávěl juniorský biker.

Triatlon? Raději ne!

Stejně jako celá řada bikerů jezdí Tomáš Tlamka i v zimě cyklokros a v létě tu a tam etapové závody na silnici. Má za sebou i trénink s triatlonisty, mezi nimiž se prosazuje Filip Tlamka. Zcela nečekaně nejde o bratra ani jiného příbuzného, ale o jmenovce.

Nečekaně nejen kvůli nepříliš častému příjmení, ale i proto, že oba jsou ze stejného regionu a chodili do stejné základní školy.

„Jsme i kamarádi, ale já jsem z Okrouhlé a Filip je z Boskovic,“ řekl cyklista Tomáš Tlamka.

Ačkoliv na silničním kole jezdí, triatlonová příprava mu příliš nevyhovuje. „Párkrát jsme spolu byli. Já ale víc potřebuji horské kolo než silnici,“ říká logicky. Ostatně na triatlon by si zřejmě ani netroufal. „Nejde mi plavání a v běhu mám taky slabiny. Leda bych to mohl napravovat na kole, ale to by asi nestačilo,“ směje se.