Kulhavý o budoucnosti: Ještě jsem se nerozhodl, kdy přestanu závodit

Po vydařené zimní přípravě Jaroslav Kulhavý ani nestačil pořádně naskočit do závodů a sezona horských kol, stejně jako další sporty, byla přerušena.

„Na začátku roku jsem stihl nějaké dvě akce, ale de facto jsem byl po nemoci, takže spíše jsem se snažil chytit závodní rytmus,“ řekl pětatřicetiletý Jaroslav Kulhavý.



„Byl jsem ve Španělsku, na Kypru, kde se mi trochu vrátilo nachlazení, takže to nebylo stoprocentní. Beru to tak, jako bych letos ani nezávodil.“

A do toho váš tým Specialized těsně před startem rozhodl, že v Jihoafrické republice nepojedete spolu s Howardem Grottsem populární etapový závod Cape Epic...

Nedalo se nic dělat, nařízení jsme museli respektovat.

Z Jižní Afriky jste se vracel v polovině března. Nemusel jste do karantény?

Vyšlo to dobře, protože Jižní Afriky se karanténa netýkala. Navíc jsem si přehodil letenku, abych se nevracel přes Londýn. Všechno jsme stihli. Do Česka jsme se dostali na poslední chvíli, než pandemie vypukla naplno, takže mě to neomezilo.

Jaké je trénovat, když nevíte, kdy se opět rozjedou závody?

Náročné to je hlavně v motivaci, v kvalitě a směřování tréninku, protože nevíte, zda vše znovu začne za měsíc, za půl roku, nebo až příští rok. Ale podle nejnovějších informací by se Světový pohár mohl rozjet někdy jedenáctého září. V Česku by se vše mohlo rozběhnout dříve. Už nyní jsou nějaké pokusy o menší závody po vlnách o sto lidech. Nebude to plnohodnotné, ale aspoň se sezona nějakým způsobem rozjede.

Budou vám menší domácí závody vyhovovat?

Reprezentanti a ti, co dělají cross country na nejvyšší úrovni, určitě směřují své cíle hlavně do zahraničí a do kolotoče Světového poháru, do těch velkých akcí, které zatím nejsou. Ale pro nás je dobré, že už budeme moci na těch malých závodech začít postupně trénovat, trochu si ověřovat formu.

Kulhavý si Beskydy pochvaluje Rodné Ústí nad Orlicí a okolí vyměnil za Beskydy. Jaroslav Kulhavý se usadil v Čeladné. „Je to už pět šest let,“ připomněl první cyklista, který na horském kole v cross country vyhrál vše, co se dalo. Je juniorský mistr světa i Evropy 2003, evropský šampion z let 2010 a 2011 a světový z roku 2011, olympijský vítěz z Londýna 2012, v roce 2011 vyhrál Světový pohár a o tři roky později se stal mistrem světa v maratonu. K tomu přidal stříbro z olympiády v Riu 2016. Do zdejšího kraje se přiženil. „Žena je z Ostravy, takže Beskydy byly hned na ráně. Ale měl jsem tady už i předtím kamarády. Nejprve jsme žili v Ostravě a to jsem na většinu tréninků jezdil stejně do hor,“ připomněl. Tudíž s manželkou postavili v Čeladné dům. „Většinu kariéry, která trvá už dvacet pět let, jsem strávil doma v Ústí nad Orlicí, ale tam už to za ty roky byl takový stereotyp. Vyjíždíte z jednoho místa a točíte stokilometrové okruhy,“ řekl Kulhavý. Beskydy se mu už omrzet nestačí. „Přesně tak,“ potvrdil. „Je to tady jiný rozměr. Mnohem vyšší kopce, na vrchol to mám dva kiláky. Trénink je rozmanitý. Nabíjí mě to. V Ústí jsem musel dojet dvacet kilometrů do Orlických hor.“ Říká, že v Beskydách je už doma. „Vyhovuje mi to tady nejvíce ze všech míst, která jsem postupně vystřídal. I v nynější době je tady klid. Příroda je na dosah, ale i město, v Ostravě jsem autem hned. Mám tady i kamarády a přátele.“

Tušíte, kdy odstartují domácí soutěže?

Už snad tento víkend, ale oficiální závody, které pořádá Český svaz cyklistiky, jako jsou Český pohár a mistrovství republiky, mají být puštěné někdy v červenci. To by mohlo být hlavní zahájení sezony u nás doma. Pořád to však je téměř za dva měsíce. Za další dva už snad bude závodit i svět, což předpokládám potrvá až do listopadu. Vše tak směřuji spíše na to září, říjen a listopad, kdy mě čekají klíčové akce, ať už nějaké etapové závody, mistrovství světa v maratonu a samozřejmě svěťáky. V září by mělo být i Nové Město na Moravě.

A kdy se rozhodnete, zda budete závodit i příští rok?

Až dojedu tuto sezonu. Po ní si vše vyhodnotím a řeknu si, co dál.

Má vliv na to, že zvažujete pokračovat v kariéře, odložení olympijských her v Tokiu na příští rok?

Nominace na olympiádu, která byla předběžná, se pravděpodobně zruší, protože výkonnost závodníků může být jiná. Celé se to bude muset nastavit znovu. Podle toho uvidím, jakou budu mít šanci, a samozřejmě důležité bude, jak se budu cítit po podzimních závodech.

Takže definitivní ortel jste ještě nevyřkl?

Určitě se budu chtít rozloučit na nějakých závodech. Přece jen moje kariéra byla dlouhá, nějakých dvacet pět let, a hodně úspěšná. Takže i její závěr si chci užít, potkat se s kamarády. Může se stát, že poslední závod pojedu letos v říjnu, ale také že budu soutěžit i příští rok, aniž bych jel na olympiádu. Třeba budu jezdit maratony, etapové závody. Pokud bude vše vycházet a budu se dobře cítit, řeknu si, že ještě jeden rok zkusím závodit naplno, a pokusím se probojovat se do Tokia. Vyloženě čekám na informace, jak to bude s kvalifikací, nominacemi, na to, jak se budu cítit, jak se mi bude jezdit.

Zdravotně jste v pořádku?

Měl jsem nějaké zdravotní trable, že mi tělo úplně nefungovalo, jak bych chtěl. Uvidím, jak to bude vypadat na podzim.

Přesto vzhledem k nynějšímu období bez závodění natrénováno určitě máte...

Zima byla dobrá. Někdy do konce února, kdy jsem řešil nachlazení, jsem byl spokojený. Teď ty tři měsíce byly takové hluché, spíše udržovací. Zato červenec a srpen musejí být kvalitní. Taková ta forma se bude stavět teprve teď, protože jsme nevěděli, kdy vše znovu začne. Nemohu říkat, že jsem zrovna ve formě, spíše jsem v nějakém jakoby prosincovém období. Pro mě je otázkou dvou měsíců, než se do formy prokoušu, ale věřím, že se dostanu na úroveň, jakou budu potřebovat. Pořád ještě tomu dávám čas, než do toho skočím naplno.

Trénujete v Beskydech. Na Lysou horu vyrážejí i další známí cyklisté jako třeba Peter Sagan a Australan Adam Hansen, který se zde usadil. Potkáváte se?

Spíše se jen vidíme, než abychom jezdili spolu. Třeba s Adamem se tak různě míjíme. Většinou jezdím sám, i když někdy se s někým domluvím, ale spíše tady s místními. Občas vezmu i někoho na elektrokole, aby mi udával potřebné tempo. Tak se dá trochu simulovat rychlost, když nemáte vyrovnaného parťáka.