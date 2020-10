K olympiádě se neupínám, už to není alfa a omega, říká Kulhavý

„Chtěl bych si ukončení kariéry nějakým způsobem užít. Nechce se mi končit kariéra, která byla relativně hodně úspěšná, jen kvůli tomu, že se nemůže závodit,“ zmiňuje Kulhavý letošní ročník Světového poháru cross country, v němž kvůli opatřením spojeným s nemocí covid-19 nakonec zůstalo v kalendáři prestižního seriálu pouze Nové Město na Moravě.

„Chci jezdit, aby poslední sezona nějak vypadala, aby u ní mohli být diváci a člověk si závody užil,“ pokračuje Kulhavý. „Furt si myslím, že se sportu budu věnovat, i když skončím. Takže nebude problém udělat ještě jednu zimní přípravu, plnohodnotně si zazávodit a kariéru ukončit příští rok.“

Po odložení letošních her v Tokiu na příští rok, stojí před Kulhavým nová výzva. Pod vlajkou s olympijskými kruhy by mohl závodit popáté v kariéře.

„Není to prioritní myšlenka, něco k čemu bych se upínal,“ tvrdí Kulhavý. „Určitě to zkusím. Ale už to není alfa a omega, jak to bylo loni, kdy šlo o můj hlavní cíl. Ne, že bych to předem vzdal. Ale už jsem se přeorientoval i na další závody.“

Dvojnásobný mistr světa horských kol (2011 cross country, 2014 maraton) a šestinásobný medailista ze světových šampionátů si navíc uvědomuje, že není jisté, zda Tokio olympiádu příští rok uspořádá.

„Je otázka, jestli olympiáda vůbec bude. Spekulace jsou různé a já se toho nechci chytat,“ krčí rameny. „Když vidím, jak to všechno funguje, jak se závody rušily, nikdo nic neví. Řeší se vakcína a další věci, které ovlivňují, jak to bude dál.“

Víc než plány do budoucna tak Kulhavého zajímá současnost. Přesněji řečeno: nedělní závod cross country na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

„Tím, že budu startovat zezadu, bude můj výkon trošku ovlivněný,“ uvědomuje si. „Každopádně jsem se do Nového Města na Moravě těšil, že si konečně zazávodím. A potkám se také s dalšími jezdci, což se mi letos ještě nepovedlo. To byl taky hlavní důvod, proč jsem přijel.“

Vrcholem sezony bude šampionát v maratonu

Zatímco pro většinu bikerů jsou aktuální závody ve Vysočina Areně generálkou na mistrovství světa cross country v rakouském Leogangu, Kulhavý svoji pozornost zaměřil jinam: na světový šampionát v maratonu, který bude za dva týdny hostit turecké letovisko Sakarya.

„Zatím jsem tam nebyl, ale vím, co zhruba mě tam může čekat. Jaký je profil a délka tratě. A myslím, že by mi mohly sedět,“ přemýšlí Kulhavý, který zítřejší start nechce ani brát jako žádný velký test aktuální formy. „Jsou to jiné závody, srovnávat hodinu a půl s nějakým čtyř- pětihodinovým závodem, to se nedá,“ vysvětluje.

Letošní rok, který bikerům příliš nepřál, si Kulhavý paradoxně docela užil. „Z osobního hlediska to nebylo špatné, užil jsem si období, které jsem posledních 25 let nezažil. Předtím jsem stále jen závodil, pořád se něco jelo. A nyní, díky koronaviru, byl čas i na jiné věci. Zůstali jsme doma, necestovali jsme, takže to z toho pohledu nebylo špatné,“ připouští.

Potíže nastaly s motivací do tréninku. „Člověk nevěděl, na co se připravuje. Když bylo horší počasí nebo když jste si měli hlídal kvalitu stravy, nebylo to úplně jednoduché. Tam to trošku ovlivněné bylo,“ připouští. „Ale jinak mě sport a kolo pořád baví. Takže chuť byla stále, v tom problém nebyl.“