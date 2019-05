Nedokončený byznys Simona Yatese. Jak vyhrát Giro na druhý pokus

25. květen 2018.



Simon Yates měl na sobě už třináctý den v kuse růžový dres, v kapse tři vítězné etapy na Gran Sassu, Osimu a Sappadě.

Dva týdny působil neohroženě, jako kdyby mu na rozdíl od soupeřů neubývaly síly. Jako kdyby mohl útočit, kdekoliv se mu zachce.

„Jenže tak to nebylo. A já to zjistil pozdě,“ popisoval.

Už v šestnácté etapě - vyčerpávající 35kilometrové časovce - si sáhl na dno. Tady mu začaly docházet síly. Tady si poprvé uvědomil, že je zranitelný.

O tři dny později byl z trůnu nemilosrdně sražen.

Simon Yates à la dérive dans le Colle delle Finestre : une image forte de ce #Giro101 ! pic.twitter.com/zsknWZVeRP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 25. května 2018

V předposlední horské etapě na prašných cestách legendárního průsmyku Finestre zjistil, že nemá z čeho brát. Ani parťáci z týmu mu po šíleném 80kilometrovém útoku Chrise Frooma nedokázali pomoct.



Do cíle v Bardonecchiii přijel se ztrátou 38 minut.

Růžový sen byl pryč.

V cíli v Římě pak všem slíbil: „Já se vrátím. Silnější než letos.“

Přesně to nyní po dvanácti měsících plní. Vrací se jako nový jezdec. Lepší. „Mám tu nedokončenou práci,“ říká.

Elán každý den vstát z postele

Lekce, kterou Yates na loňském Giru prošel, byla tvrdá a nemilosrdná. On ale zaslouží absolutorium za to, jak se z ní poučil.

„Asi po třech týdnech jsme se bavili o druhé polovině sezony a on přišel s tím, že by rád zkusil vyhrát Vueltu,“ vzpomíná Matt White, sportovní ředitel Mitcheltonu-Scott.

Poháněn touhou dokázat všem, že kolaps na Giru už se nebude opakovat, Yates ve Španělsku předvedl, jak za necelé čtyři měsíce závodnicky dozrál.

STÁTNICE NA DRUHÝ POKUS. Simon Yates ovládl loňskou Vueltu.

Byl nezpochybnitelným vládcem španělské Grand Tour, na které na druhý pokus složil státnici v oboru třítýdenních závodů.



Působil podobně agresivně jako na jaře na Giru, jen tentokrát neplýtval silami, když zrovna nemusel. Ukázal fyzické i taktické dovednosti.

Zahnal italské démony minulosti.

Když na madridském náměstí Kybelé slavil své první vítězství na kláních Grand Tour, v myšlenkách už se soustředil na datum 11. května 2019.

Na start letošního Gira.

„Okamžitě jsem věděl, že se chci na Giro vrátit. Ta touha byla spojená s takovým soustředěním, jaké jsem do té doby nezažil. Dodávalo mi to elán vstát každý den z postele a jít trénovat,“ vyprávěl.

Naučil se kalkulovat

Loňská trpká zkušenost nyní může sehrát rozhodující roli v klíčových momentech.

„Lidé milovali způsob, jakým Simon Giro jel. Na druhou stranu, na třítýdenním závodě platíte za všechno, co uděláte. Všechno se vám vrátí. Musíte se silami opravdu kalkulovat,“ říká White.

Simon Yates v růžovém dresu na Giru. Letos znovu?

Yates to na Vueltě pochopil. Kdyby ji nevyhrál, přijížděl by letos do Itálie s hlavou plnou nepříjemných otázek ohledně své vytrvalosti a taktického myšlení.

Přemýšlel by, jestli se mu podobný kolaps nepřihodí znovu.

„Ale takhle už ne. Vuelta mi dala sebevědomí, které jsem potřeboval. Ukázala mi, že dokážu vydržet závodit tři týdny,“ vysvětluje britský cyklista. „Miluju, když můžu závodit agresivně, ale to se bohužel nedá pořád. Ve Španělsku jsem se to naučil a teď tu lekci hodlám využít.“

Na první pohled ho vzhledem ke třem časovkám nečeká zrovna ideální trasa Gira. Ale to opravdu pouze na ten první.

Yates už totiž neplatí za slabšího časovkáře, kterým v minulých letech býval. Před třemi lety ztratil třeba na Vueltě na 37 kilometrech skoro čtyři minuty na Chrise Frooma. A to jel o umístění mezi nejlepšími pěti.

V posledních měsících ale Yates jízdě na časovkářském kole věnoval nemalé úsilí. Výsledek? Na Paříž-Nice letos vyhrál kopcovitou časovku. „Vím, že nikdy nebudu specialista jako Tom Dumoulin nebo Primož Roglič. Ale dost jsem se zlepšil a víc si věřím,“ říká.

Pan časovkář Tom Dumoulin

„Je lepší a lepší,“ souhlasí právě mistr světa v této disciplíně Dumoulin. „Myslím, že na něho v časovkách nenajedu tolik času, kolik si možná někteří myslí.“

V horách pak Yates může spoléhat na skvělé vrchaře Mikela Nieveho a Estebana Chavese, kteří jsou v Itálii jen a pouze pro něj.

„Posledních pět šest týdnů se cítím skvěle. Absolvoval jsem ideální přípravu, neměl jsem žádné výkyvy, nebyl jsem nemocný. Už se nemůžu dočkat, až Giro začne,“ říká. „Až dokončím to, co jsem loni začal.“

„Vypadá, že je výkonnostně přesně tam, kde teď potřebuje být. Ví přesně, co se loni stalo. Ví, jak stejnou chybu neopakovat, což dokázal na Vueltě. Podle mě je to rok Simona Yatese,“ říká bývalý šampion Tour Bradley Wiggins.

Zbaví se Brit své noční můry?