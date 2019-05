Pokus o double číslo 2. Snad na mě velké vítězství čeká, doufá Dumoulin

V pondělí dopoledne pověsil na Twitter fotku, kterak v růžovém dresu přebírá trofej pro vítěze italského Gira.



„Neuvěřitelné, že už jsou to dva roky,“ připsal k ní.

Dva roky od jeho triumfu na Grand Tour. A tři a půl roku od té doby, co pobláznil cyklistický svět úplně poprvé, když až do poslední horské etapy na španělské Vueltě držel rudý dres lídra závodu.

Bookmakerům navzdory.

To tehdy mladý nizozemský časovkář ignoroval všechny predikce odborníků. Před startem na něj vypsali kurz 80:1 a on se mu vzepřel.

Až na poslední hoře celé Vuelty podlehl drtivému tlaku Fabia Arua a jeho týmu Astana. Ztratil čtyři minuty, propadl se na šestou příčku, ale nezlomil se.



Naopak, tady pochopil, že jednou může Grand Tour vyhrát.

O dva roky později to právě na Giru dokázal.

A loni?

Loni byl blízko další senzaci, když jak na Giru, tak i na Tour dojel druhý – nejprve za Chrisem Froomem a poté za Geraintem Thomasem.

„S oběma druhými místy jsem spokojený, ale doufám, že na mě letos aspoň jedno velké vítězství čeká,“ říká nyní před startem italské Grand Tour.

Nikdy jsem nebyl nejlepší

Loni strávil prakticky celé Giro na druhém místě. Nejprve za Simonem Yatesem a po jeho kolapsu a epickém úniku Chrise Frooma v 19. etapě za pozdějším britským vítězem.

„Byl jsem velmi blízko obhajobě titulu, ale nikdy ne dostatečně blízko. V prvním týdnu jsem neměl odpověď na Yatese, v tom posledním zase na Frooma. Nikdy jsem v závodě nebyl nejlepší. Měl jsem stabilní formu, ale ne takovou, že bych si říkal, že vyhraju. Což se nakonec potvrdilo. To moje nohy rozhodly o tom, že jsem skončil druhý,“ vzpomínal na rok starý závod.

Podobné to pak bylo i v červenci na Tour. Neustále se pohyboval mezi nejlepšími, ale nikdy nebyl ten úplně nejsilnější.

LONI. Na konečné stupně vítězů vystoupili s Froomem a Dumoulinem i třetí Kolumbijec Miguel Ángel López.

Možná i proto loni v říjnu prohlásil, že se chce pro sezonu 2019 zaměřit pouze na Tour a vynechat Giro. Že ho jel třikrát za sebou a cítí, že to chce změnu.



Jenže člověk míní a život mění.

Když pořadatelé odtajnili trasy obou Grand Tour, Dumoulin obrátil. Zatímco Tour bude v červenci festivalem horských etap ve vysokých nadmořských výškách, Giro je se třemi časovkami pro Nizozemce o moc přívětivější.

„Víte, já Giro miluju. Nikdy to nebylo postaveno tak, že už ho mám dost, naopak. V zimě jsme se rozhodli, že to uděláme úplně stejně jako loni. Že se znovu pokusíme o double. A já se na to těším,“ říká nizozemský cyklista. „Ani loni nikdo nečekal, že bych si na Tour po Giru mohl vést až takhle dobře, tak proč by se to nemohlo podařit letos? Mám aktuálně nejlepší formu, jakou jsem kdy v tomhle období měl.“

Opravdu?

Ano, opravdu.

Na UAE Tour dojel Dumoulin šestý. V závodě spadl a chvíli i zvažoval, že ho ani nedokončí. Na nedávném Tirrenu bral zase čtvrté místo.

Giro d’Italia 2019 speciální příloha iDNES.cz

Nic převratného, jistě. Ale Dumoulin na týdenních etapových závodech nikdy nezářil. Loni skončil na stejných kláních osmatřicátý a Tirreno vůbec nedokončil.

A jak pak v Itálii a Francii exceloval…

„Když se podíváte na jeho výsledky na jaře, nikdy na tom nebyl tak dobře. To nám dodává před startem závodu hodně sebedůvěry,“ říká Marc Reef, jeden ze sportovních ředitelů Sunwebu.

„Sám se v tréninku cítím hodně dobře. Vím, že březen ani duben není pro mě nejlepší měsíc, ale ze svých pocitů poznám, že se nemám čeho bát,“ říká.

Stabilita výhodou

Je mu osmadvacet, nachází se v nejlepším cyklistickém období kariéry.

Je o rok starší, zkušenější a lepší.

Zároveň v posledních dvou letech hodně změnil trénink. Mnohem víc se zaměřil na tréninky v horách, ale v časovce na rychlosti pranic neztratil.

Tom Dumoulin v dresu mistra světa během časovky na Tour de France.

„Dokáže dlouho držet vysokou úroveň, což bylo loni klíčem ke druhému místu na Giru i na Tour,“ vnímá sportovní ředitel Sunwebu Luke Roberts. „V každé náročné etapě patřil mezi tři nejlepší. Na Giru někdy zazářil Froome, někdy Yates. Na Tour zase Roglič, nebo Thomas. Ale Tom tam byl pokaždé taky. Za těch 42 etap neměl slabší den. Jeho největší výhoda je právě ta stabilita.“



Největší nevýhodou pak je jeho podpůrný tým. Ten má totiž možná nejslabší ze všech velkých favoritů.

Před sezonou přišel o Laurense ten Dama a Simona Geschkeho, kteří odešli do CCC.

Na jaře pak ztratil i Wilka Keldermana, výborného vrchaře i časovkáře, který měl plnit roli superdomestika. V Katalánsku si ale zlomil obratle a Giro odstartuje bez něj.

„Byla to velká rána pro celý tým. V posledních letech neměl moc štěstí a zranění se mu nevyhýbají ani letos. Musíme se s tím nějak poprat,“ říká.

Sám šéfy týmu přemlouval, aby další velkou nizozemskou naději Sama Oomena, který se původně připravoval na Tour de France, zařadili do jeho pomocného týmu pro Giro.

Nakonec svolili, ale ani s Oomenem nebudí síla Sunwebu strach. Spíše naopak.

„Všichni víme, že nemůžeme závod kontrolovat od začátku až do konce jako Sky (nyní Ineos). Nemůžeme bránit dres od začátku do konce. Důležité je mít ho v poslední etapě ve Veroně. Proto do Itálie jedeme,“ má jasno Reef.

Loni Dumoulin na obě Grand Tour přijížděl s tím, že se chce učit. Že chce zjistit, co s jeho tělem kombinace Giro & Tour udělá.

„A pak jsme byli všichni překvapeni, jak dobře to šlo. Každopádně to, co jsme se loni během těch šesti týdnů naučili, nám letos může výrazně pomoci,“ myslí si Roberts.

Nejlépe k titulu na Giru a pak třeba i z Tour.