Hirt o Giru: Nejtvrdší Grand Tour. Snad nebudu muset tahat v rovinách

Vaše na jaře bolavé koleno momentálně drží?

Je lepší, ale úplně stoprocentní pořád není. Ještě nějaký čas do startu máme, to by mu mohlo pomoci. Doufám, že mě nijak neomezí.

Laboroval jste s ním v březnu. Náročný dubnový závod Kolem Alp mu potom dal poněkud zabrat?

Poslední dva dny v Alpách jsem si malinko pohnul se sedlem, což se bohužel hned projevilo, a ten úpon kolene mě trošku chytnul.

Navzdory tomu jste v následujícím týdnu ještě startoval i na worldtourovém závodě Kolem Romandie.

Tam jsem ale dopředu věděl, že už určitě nepojedu na celkové pořadí a že do závěrečné časovky ani nenastoupím. Takže v etapách, ve kterých nebyl ke konci kopec, nemělo smysl, abych něco zkoušel, a raději jsem i to koleno šetřil.

Naopak ve dvou kopcovitých etapách jste v Romandii dojel osmý a sedmý, vždy v čelní skupince s Rogličem, Thomasem a dalšími favority. Z takových výsledků jste z pohledu formy musel mít dobrý pocit, ne?

Jo, ten pocit byl dobrý. Akorát na posledním kopci v předposlední etapě jsem doufal, že bude cílové stoupání obtížnější. Chtěl jsem zkusit zaútočit na etapu, jenže nikde nepřišel správný moment k útoku. Ten kopec byl docela mírný, měl i rovinaté pasáže, chvílemi dokonce silnice trochu klesala.

Přesto jste dva kilometry před cílem zaútočil.

Ale rozhodně ne v ideálním místě. Tam se už fakt žádné místo na pořádný útok nedalo najít. I když to občas někdo zkusil, hned se zase vrátil do skupiny.

Video, kterým tým Astana představuje na Twitteru svůj výběr pro Giro:

Role pro Giro už máte v týmu nejspíš rozdělené. Platí tedy: Vše pro Lópeze?

Jo, ta strategie je naprosto jasná, všechno jedeme na něj. Vždyť je jedním z největších favoritů závodu.

Máte o něm nějaké zprávy? V závodech nebyl k vidění od 31. března, připravoval se individuálně v Kolumbii.

Už zhruba deset dnů je v Evropě, v Itálii si byl projet i nějaké kopce Gira. Vše okolo něj snad vypadá dobře.

Vy sám jste už také nastudoval itinerář Gira?

Nenastudoval. Jen vím, že začínáme prologem v Boloni a poslední den bude ve Veroně. Teď si ani nejsem jistý, zda končíme ve Veroně zase časovkou nebo normální etapou.

Giro d’Italia 2019 speciální příloha iDNES.cz

Časovkou.

Takže začínáme a končíme časovkou. Mezitím? Vím, že poslední týden je opět jednou nejtěžší a že se v něm pojedou i Gavia s Mortirolem. A co jsem zaslechl o těch ostatních kopcích, tak tam moc takových, které bych znal, ani moc není.

Což vám zase tolik nevadí?

Vždycky je příjemnější, když ty kopce na trati znáte, ale letošní trať Gira mi připadá, že je docela neznámá pro všechny.

Úvodní osmikilometrová časovka v Boloni má dojezd do kopce, je tudíž částečně vrchařská. Zkusíte ji jet naplno, nebo to s tempem v rámci šetření sil nebudete přehánět?

Úplně volně ji kvůli časovému limitu nemůže jet nikdo, každého bude trochu bolet. Ale že bych ji jel na výsledek, to určitě ne. Můj úkol na Giru je jednoznačně daný: pomáhat Lópezovi, takže mohu tu časovku vzít jako takový částečně volný den navíc - i kvůli mému kolenu.

Myslíte si, že později v horách vám bude v některé etapě umožněno jít do úniku, nebo bude celý tým striktně držený s Lópezem v pelotonu?

Asi budeme dost striktně drženi s Miguelem. Aby mi dali příležitost zkusit únik, by se nejspíš stalo jedině v případě, že by se Miguelovi během závodu něco přihodilo, někde by výrazněji ztratil a nejel by už o první trojku. Ale třeba se mýlím.

Hovoří se o pětici největších favoritů Gira ve složení Dumoulin, Simon Yates, Roglič, López, Nibali. Vidíte to podobně?

Určitě. Řekli jsme asi všechny. Plus snad ještě Movistar s Landou.

Jde o vaše třetí Giro. Dvě předchozí byla velmi odlišná. Z předloňského lídra jste se loni stal pomocníkem.

Loni jsme navíc neměli v týmu na Giru nikoho vyloženě na roviny, takže i my, vrchaři jsme se s Miguelem plácali po rovinách a snažili se ho po nich provézt. Ty síly nám potom částečně chyběly a výkonnost v horách nebyla úplně ideální. Potáhnete v některých etapách kus po rovině, pak se vám všechno to úsilí nasčítá dohromady a v kopcích to není úplně ono.

DVAKRÁT NA GIRU. V roce 2017 v dresu druhodivizní stáje CCC (vlevo), loni už coby jezdec prvodivizní Astany (vpravo).

Letos je výběr Astany také hodně vrchařský. Budete na tom s lidmi do rovin přece jen lépe?

Zase tolik ne. Mám trochu obavy, abych zase někde nemusel na rovině tahat. Snad to kluci, kteří tuhle práci dostanou na starost (především Ital Boaro), zvládnou a já jim nebudu muset pomáhat.

V kopcích byste naopak měli být s Ionem Izagirrem poslední dva vrchaři, kteří budou zůstávat v koncovce etap s Lópezem?

Máme v sestavě i Pella Bilbaa, který je také vynikajícím vrchařem. Striktně pořadí do kopců dané není, bude se řešit až podle toho, jak to komu půjde.

Mohli byste použít i taktiku týmu Sky, který v horských etapách na Tour své vrchařské pomocníky prostřídával, aby si v některých dnech i odpočali.

K tomu by mohlo dojít jedině tehdy, kdybychom na tom byli všichni dobře. Jinak nás šéfové týmu asi až tak moc šetřit nebudou. Když bude potřeba zabrat, vpadneme tam všichni na špici a pojedeme.

O Giru se říká, že je nejtvrdší ze všech Grand Tour. Také si to myslíte?

Určitě. Slyšel jsem více lidí říkat, že Tour je samozřejmě psychicky těžší, ale Giro je fyzicky nejnáročnější. Všichni jsou na něm na začátku sezony ještě čerství, hodně namotivovaní, bojují o smlouvy. Jezdí se dlouhé etapy ve vysokých horách a nebývají tu vyloženě odpočinkové dny.

Přesto jste mi po vašem premiérovém startu o Giru říkal, že jste si k němu vybudoval velmi pozitivní vztah.

Loni se mi ten vztah trochu zhoršil (směje se). Velký vliv má i to, jak se vám na závodě aktuálně zadaří. Loni jsem si naopak oblíbil Vueltu, i proto, že je taková klidnější. Ovšem Giro - a celkově Itálii - samozřejmě mám rád. Giro je asi větší srdcovka. Ale jako závod, kde bych chtěl něco sám předvést, mi teď přijde spíš Vuelta.

Třeba letos na ní bude příležitost.

No... uvidíme.

První trénink týmu Astana v Boloni:

Povězte mi ještě, na který moment z vašich startů na Giru nejraději vzpomínáte? Na váš předloňský únik na Stelviu?

Vyloženě jasný konkrétní moment nemám. Ale moc rád vzpomínám na den, kdy předloňské Giro končilo. Celý ten poslední den před závěrečnou časovkou jsem byl už od rána docela uvolněný. Věděl jsem, že jsem zajel dobré Giro, a už se mě zmocňovala taková ta euforie, že bude konec.

Takže i jindy neoblíbenou časovku jste si tehdy v Miláně užil?

Jo, řekl bych, že jo, i když i tak mě bolela. Ale šlo už jen o to dojet ji nějak solidně do cíle.

Každopádně bude Giro navždy závodem, který vám pomohl snáz dojít do prvodivizního týmu.

Určitě ten můj předloňský výsledek na Giru (12. místo celkově) sehrál roli. Do World Tour bych se asi dostal i bez něj, ale rozhodně mé dohadování o smlouvě v Astaně ovlivnil.