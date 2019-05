Odraz se a leť, až pro titul z Gira. Roglič je u bookmakerů favorit č. 1

dnes 13:59

Do 22 let byl skokanem na lyžích. Až potom se stal cyklistou. Teď přijíždí devětadvacetiletý Primož Roglič do Itálie, aby se tu pokusil vyhrát Giro.

Když v roce 2001 končila etapa Gira v Lublani, bylo Primoži Rogličovi jedenáct. „Neměl jsem ponětí, že nějaká závodní cyklistika existuje,“ povídá. Skoky na lyžích, to byl jeho svět. Zato když se v květnu 2013 Giro drápalo na Altopiano del Montasio u slovinských hranic, sedl do auta a vyrazil k trati, aby poprvé viděl Grand Tour na vlastní oči. „Strmý dojezd tehdy vyhrál Rigoberto Urán. Stál jsem mezi fanoušky u silnice a doslova žasl. Pak jsem jel do Kranjské Gory, kde řada týmů po etapě přespávala, a tam jsem viděl Cadela Evanse a další skvělé kluky.“ Tou dobou už skokanem na lyžích nebyl. Na můstcích předtím vyhrál juniorské mistrovství světa a dolétl až do vzdálenosti 183 metrů, jenže po sérii pádů a zranění se rozhodl změnit sporty. Upsal se cyklistice. „Ale že bych jednou Giro sám jel? To byl zatím jen bláznivý sen.“ Za pouhé tři roky se mu splnil. A letos, v 29 letech, tu pojede o titul, první pro Slovinsko z klání Grand Tour. Mohutná vlna fanoušků zpoza hranic ho má podpořit. V sobotu se v Boloni startuje. „Primožův přerod ze skokana je doslova fenomenální. Pracovat s ním je fantazie. Učí se tak rychle,“ vyzdvihuje Merijn Zeeman, Rogličův sportovní ředitel ve stáji Jumbo-Visma. DALŠÍ TRIUMF. Primož Roglič během závěrečné časovky Kolem Romandie. Za posledních 13 měsíců ovládl pět ze šesti týdenních etapových závodů, k nimž nastoupil. Letos je na nich neporažen, dominoval v Emirátech, na Tirrenu-Adriatiku, v Romandii. „Už nemůžeme jet s Primožem na závod Grand Tour s jinými než vítěznými ambicemi,“ soudí Richard Plugge, manažer Jumbo-Visma. Podle sázkové kanceláře William Hill je Roglič s kurzem 3,5:1 dokonce největším favoritem Gira. Tedy i před Tomem Dumoulinem, Simonem Yatesem a Vincenzem Nibalim, šampiony podniků Grand Tour, a před kolumbijským dravcem Miguelem Ángelem Lópezem. Další favorité Gira Tom Dumoulin (Niz., Sunweb): šampion Gira 2017, loni 2. na Giru a na Tour Simon Yates (Brit., Mitchelton Scott): šampion Vuelty 2018, loni na Giru dva týdny v růžovém Tom Dumoulin Simon Yates Vincenzo Nibali Miguel Ángel López Vincenzo Nibali (It., Bahrain Merida): šampion Gira 2013 a 2016, vítěz čtyř závodů Grand Tour Miguel Ángel López (Kol., Astana): loni třetí na Giru i na Vueltě, letos vítěz dvou etapových závodů Však také Matt White, sportovní ředitel Simona Yatese, poukazuje: „Roglič bude našim největším protivníkem. Abych byl upřímný, jeho forma mi trochu nahání strach. Je mu 29 let, ale má energie jako 23letý. Umí útočit. A dává najevo, že se nebojí nikoho.“ Tři časovky, navíc kopcovité, a spousta hor mají být ideálním terénem, kde může výtečný slovinský vrchař a excelentní časovkář zužitkovat svoji explozivní sílu. Přesto: vyhrávat týdenní a třítýdenní závody je obrovský rozdíl. „Stále jsem relativně nezkušený,“ připouští Roglič. Čeká jej teprve čtvrtá Grand Tour kariéry. Až v roce 2016 debutoval ve World Tour a v týmu Jumbo. Hned ho tehdy poslali na Giro. Šlo o rozhodnutí ve stylu: Hodíme kluka do vody, ať plave. „Zkus celé Giro dojet,“ řekli mu šéfové. Dojel ho a nejen to. Senzačně triumfoval v časovce v Chianti. „Ale i tak byla má premiérová Grand Tour drsným zážitkem,“ vypráví. „Nic jsem ještě neuměl. Neměl jsem ani ponětí, co dělat o volném dni. Po druhém volném dni jsem se ocitl na hraně a cítil se natolik zle, že jsem se jen snažil dokončit v časovém limitu. Pak se to zase zlepšilo. Bylo to Giro nahoru dolů.“ PAMÁTNÉ TRIUMFY. V časovce na Giru 2016 (vlevo) a v královské etapě loňské Tour (vpravo). Loni už byl na Tour záložním lídrem za Stevenem Kruijswijkem - a dojel o místo před ním, čtvrtý celkově, s vítěznou pyrenejskou etapou na kontě. Přitom později prozradil, že závodil se značnou bolestí. Způsobily ji drobné kamínky, které zůstaly v jeho lokti po tréninkovém pádu na kempu v Sieře Nevadě. Giro d’Italia 2019 speciální příloha iDNES.cz „Ránu mi sice rozřízli a vyčistili, ale po Tour se zanítila, museli ji otevřít znovu,“ líčí. Letos si naopak manažer týmu Plugge pochvaluje: „Až doposud jde vše správným směrem.“ Roglič je zdravý, silný, se solidním podpůrným týmem. Zranění Roberta Gesinka na Lutych-Bastogne-Lutych jej sice připravilo o kvalitního pobočníka do kopců, ale bude mít k ruce dobré vrchaře Laurense De Pluse a Seppa Kusse. „Romandie mi ukázala, že jsme jako tým vyzráli,“ říká Roglič. „Teď jej poprvé na Grand Tour povedu coby hlavní lídr. To je má největší výzva.“ Je schopný vyhrát? Chvíli přemýšlí, potom kývne hlavou: „Ano, je to možné.“ Odrazí se a poletí. Na kole. Kam až?