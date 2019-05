Giro s číslem 102 odstartovalo. Do růžové jde Roglič, porazil i Yatese

Zleva i zprava řvali fanatičtí fanoušci.

Na silnici svítily nápisy Pantani připomínající slavného italského Piráta.

Po levé straně spolu se silnicí stoupaly až k vrcholu slavné baziliky starodávné hradby.

Tak přesně v takových kulisách startovalo Giro d´Italia s číslem 102. V těchto kulisách se poprvé v kariéře do růžového trikotu oblékl bývalý skokan na lyžích.

Primož Roglič si úvodních osm kilometrů italské Grand Tour absolutně podmanil.

Porazil domácího miláčka Vincenza Nibaliho – o 23 vteřin.

Porazil Miguela Ángela Lópeze i mistra světa v této disciplíně Toma Dumoulina – oba o 28 vteřin.

„Jsem spokojený, šlo to skvěle. Počkám, až všichni dojedou, ale myslím, že můžeme být spokojení,“ vyprávěl ještě v momentě, když přijel do cíle a většina startovního pole byla stále na startu.

Víte, že máte 28 sekund na Dumoulina?



„To je hezké. Určitý náskok to je, mám radost. Byl jsem koncentrovaný, věděl jsem, do čeho jdu. Rozjel jsem časovku naplno a pokračoval v tom i po nájezdu do stoupání,“ popisoval.

Celá úvodní etapa se už v té době změnila pouze v čekání, jestli Rogliče dokáže překonat Simon Yates.

Ten sám sebe před startem označil za největšího favorita závodu. „Kdybych byl v kůži svých soupeřů, bál bych se. Udělal bych si do kalhot,“ smál se.

Roglič jeho názor nesdílel, porazil i Yatese – o 19 vteřin.

Porazil úplně všechny.

A tak poté, co letos ovládl UAE Tour, Tirreno-Adriatico i závod Kolem Romandie, udělal nejlepší krok k tomu, aby triumfoval i na čtvrtém etapovém závodě této sezony – tom největším.

„Stále jsme ale na začátku,“ varuje. „Zbývá dvacet etap, v každé se toho může spoustu stát.“

Solidně do italské Grand Tour vstoupili i dva čeští cyklisté.

Jan Hirt ztratil v úvodní časovce minutu a 27 vteřin, český šampion v této disciplíně Josef Černý byl o 12 vteřin pomalejší.



Obvykle startují až mezi posledními.

Jednak proto, aby měli přehled, jak si vedou jejich konkurenti a také proto, aby potěšili televizní stanice, které chtějí vysílat největší hvězdy.

Tentokrát ale při úvodní časovce 102. Gira d´Italia, kterou celá italská Grand Tour odstartovala, bylo vše naopak.

V Boloni totiž téměř všichni očekávali, že se v průběhu odpoledne zhorší počasí.

„Ale je to jen předpověď, nikdo neví, jak to skutečně bude,“ tvrdil před startem Simon Yates. Jediný z favoritů, který startoval až na konci. „Navíc budu znát čas mých soupeřů, takže podle toho můžu upravit svou strategii,“ tvrdil.

Na cyklisty čekalo celkem 8 kilometrů v ulicích Boloni.

Těch úvodních šest vedlo po rovině, jenže pak se profil tratě absolutně změnil.

