Kreuziger jel po letech doma: Spíš odpočinek, intenzitou jsem nehýřil

„Nebyl jsem tady snad deset let. Počasí bohužel nebylo ideální, na okruhu to bylo nebezpečné a kvůli pádu byl závod i přerušený, což nebylo příjemné. Teď je důležité se rychle přesunout do tepla, aby člověk nenastydl,“ svěřil se 34letý Kreuziger bezprostředně po skončení třetího dílu seriálu IL Sano Cup, který nakonec vyhrál Nicolas Pietrula, dráhař pražské Dukly.

„Po třech intenzivních týdnech mám teď pár odpočinkových dnů. Dnes to nebylo úplně o závodění, proto jsem nehýřil intenzitou a útoky. Ale než odjedu na další soustředění, párkrát tady na Lopatárně budu. Odjet tahle kritéria je dobrá příprava,“ doplnil Kreuziger.