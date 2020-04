Kreuziger: Jsem si jistý, že Tour de France se pojede celá

„Budu sice spekulovat, protože jsem pouze závodník a rozhodují o tom lidé úplně někde jinde a výš, ale myslím si, že Tour de France na sto procent bude. A stoprocentně nebude zkrácená, protože to je ta Grand Tour, která drží cyklistiku. Proto je z mého pohledu důležité, aby se objela. Myslím, že se pojede celá,“ řekl Kreuziger.



Již 107. ročník „Staré dámy“ zůstává stále v kalendáři v původním termínu od 27. června do 19. července. „Tour bude určitě opožděná, o tom nepochybuju. Nemyslím, že pouze o měsíc. Domnívám se, že start by mohl být ve druhé polovině srpna a konec někdy před polovinou září, aby se tam vešly i kostkové klasiky, světový šampionát a mistrovství Evropy,“ uvedl Kreuziger.



Bývalý silniční profesionál Petr Benčík si na rozdíl od ředitele Tour Christiana Prudhommea dokáže představit nejslavnější závod světa v době koronavirové krize bez diváků. „Ale samozřejmě by to bylo za takových okolností asi jako cyklistika bez pumpičky, nemělo by to moc šťávu. Tour de France má ale hroznou kliku, že je pozdě. Budou to mít sice jen tak tak, ale pořád mají ještě manévrovací prostor. Uvidíme, jak se to všechno vyvine v jednotlivých státech. Doufejme však, že Tour bude, protože tím by se ta sezona určitě zlepšila,“ prohlásil Benčík.

„Globálně vzato je to po olympiádě a fotbalovém mistrovství světa asi nejsledovanější sportovní událost. Pro tu zemi by to byl jistě určitý symbol vítězství nad pandemií koronaviru, i když si asi všichni z nás dokážou představit, jaká rizika s sebou nese uspořádání takového závodu,“ uvedl jiný bývalý reprezentant Lubor Tesař.



„I s ohledem na zasažení těch zemí, v nichž se jezdí závody Grand Tours, si myslím, že nebudou riskovat a že to nikdo v žádném případě nepodcení. Všichni bychom byli určitě rádi, kdyby Tour byla, stejně tak Giro i Vuelta, ale myslím, že všechny tři Grand Tours se letos určitě neuskuteční. Když bude alespoň jedna z nich, bude to skvělé,“ doplnil Tesař.

Kreuziger připustil, že hodně složité to budou mít letos i organizátoři společného mistrovství České republiky a Slovenska, které je naplánováno do Opočna na 18. až 21. června.

„Určitě jim tu situaci nezávidím, protože spousta partnerů, kteří se na tom podílí, bude mít určitě problémy postarat se o své zaměstnance, pak budou teprve řešit marketingové akce. Navíc zatím není jasné, co se bude dít, zda a kdy se případně vůbec pojede. Jasněji by mohlo být asi až kolem půlky května,“ řekl Kreuziger.