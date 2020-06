Vše si sedá, chceme být vidět, tvrdí šéf Kreuzigerovy akademie

Dva junioři, čtyři kadeti a dvě kadetky, to je elitní sestava pro rok 2020. Minulý týden absolvovala soustředění v Krkonoších, kam za talenty dorazil i majitel akademie Roman Kreuziger. „Jsme ve třetím roce a můžu říci, že zázemí i personální obsazení jsou kvalitní. Závodníci to vnímají a líbí se mi, jak přistupují k povinnostem. I když pořád je co zlepšovat,“ míní 34letý Kreuziger, nejlepší český cyklista a člen stáje NTT Pro cycling.

Projekt Roman Kreuziger cycling academy (RKCA) získal loni i statut Sportovního vrcholového centra mládeže. „Cyklistický svaz zřídil čtyři taková střediska. Dvě na Moravě a dvě v Česku. A to jsme my a pražská Dukla,“ říká Petr Kubias, generální manažer a šéf RKCA.

Stejně jako ostatní sporty, i cyklistiku ochromila koronavirová pandemie. Tým stihl únorové soustředění na Mallorce, to další v Chorvatsku už musel přerušit. „Dorazili jsme tam 12. března, ale po čtyřech trénincích jsme se museli narychlo vrátit domů. Od té doby se trénovalo individuálně,“ hlásí Kubias.

Závodní tým RKCA junioři: Martin Volf, Daniel Sporysch

Martin Volf, Daniel Sporysch kadeti: Vojtěch Církva, Matouš Rubáš, Jaromír Kohout, Stanislav Procházka

Vojtěch Církva, Matouš Rubáš, Jaromír Kohout, Stanislav Procházka kadetky: Sára Peterková, Kateřina Černá

Až s postupným rozvolňováním vládních omezení se tréninky vracely k normálu. „Nebyl to ideální stav. Díky moderním technologiím se dá kvalitně trénovat, zazávodit si virtuálně. Ale s přibývajícím časem už to bylo neúnosné. Potřebujete ven, potřebujete kolektiv, porovnat se mezi sebou. Na druhé straně, pro naše jezdce to byla dobrá zkušenost,“ hodnotí Kubias, sám bývalý výborný silničář.

V juniorském pelotonu budou barvy akademie hájit Martin Volf a Daniel Sporysch, talent z Mladé Boleslavi. „Jsou to šikovní kluci, ale musí se ještě učit. Hlavně týmovosti,“ říká Kreuziger, který si s oběma svěřenci zazávodil při úterním kritériu doma v Plzni. „Mohl jsem je přímo na okruhu okřiknout, upozornit na chyby. To jim dá víc než mentorování při tréninku.“

Závodní kalendář akademie musela překopat, vypadly z ní především zahraniční závody. „I když se možnosti vracejí, třeba v Rakousku či na Slovensku, je otázkou, zda budou akce vůbec zpřístupněné pro zahraniční cyklisty. Soustředíme se tak hlavně na závody v Česku,“ konstatuje Kubias.

Mezi vrcholy sezony patří juniorský etapový závod Regionem Orlicka, podobná akce pro kadety v Jevíčku i seriál Českého poháru. Nejvýš pak stojí domácí šampionát, který se v srpnu koná v Kyšicích a organizaci má pod palcem právě Kubias. „Chceme být na těchto akcích vidět. Myslím, že celý tým si už sedá a třetí sezona by nás měla zastihnout v dobrém rozpoložení,“ věří.

Zároveň ho těší, že cyklistiku v Plzni se daří zvedat. To byl jeden z cílů, proč akademie vznikla.

„Po konci Rudé hvězdy tady cyklistika upadala. Teď vidím výrazný posun. Marketingově se nám povedlo náš sport hodně zviditelnit, snažíme se přilákat nové partnery. V kraji vzniklo několik nových klubů, počet cyklistů se zvyšuje. Každý člověk na kole je přínosem. Snažím se apelovat na všechny, aby se Plzeň mohla chlubit nejen hokejem a fotbalem, ale zase i cyklistikou,“ svěřuje se Kubias.