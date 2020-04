Rok bez Tour? Pro cyklistiku by to bylo kritické, říká Kreuziger

První dojmy z virtuálního závodění? Spokojený s výkonem, nebo naštvaný kvůli technickým potížím?

Byla to určitě nová zkušenost. Ale spokojený, to je těžké slovo. Byli jsme tady brzo, všechno jsme měli připravené v perfektním areálu. Udělali jsme kus práce, abych byl vychlazený, měl jsem informace o sobě, o ostatních, na telefonu sportovního ředitele s dalším trenérem, kteří radili Aleši Kroužeckému, kdy trasa víc stoupá, abych na to byl připravený…

A pak vás zradí technika.

Bohužel, start se nepovedl. Ale já se nerad vzdávám, takže jsem bojoval až do konce. Viděl jsem před sebou ke konci etapy Adama Yatese a pak i Bena Kinga, chtěl jsem oba předjet, u Yatese se to povedlo, u Bena Kinga už ne, ale byla to skvělá zkušenost.

Jen doladit drobnosti, je to tak?

Když se doladí tyhle malé chyby, které se staly mně a v minulých dnech i jiným lidem, pak to určitě do budoucna zůstane součástí našeho závodění, proto je dobré si na to zvyknout. Hodinu před startem jsem měl normálně startovní nervozitu, jak jsem nevěděl, co čekat. Ale když jsme vystartovali, bylo to pryč.

Roman Kreuziger sleduje na trenažéru díky aplikaci Rouvy jak si vede ve virtuálním závodě Kolem Švýcarska.

Jaký jste měl pocit ze svého výkonu? Z posledního místa jste se dral nahoru, předjel jste skoro 20 závodníků.

Jsem rád, že i když jsem to po tom startu trochu přepískl, dokázal jsem zregenerovat a stabilizovat se. Bylo důležité, že jsem neměl slabší chvilku a nevybouchnul jsem. Z tohohle hlediska jsem, myslím, podal dobrý výkon. Jel jsem hodinu a 20 minut kolem svého maxima, což není na ergometru jednoduché. Byla to skvělá zkušenost.

Zatím jste ve virtuálním světě absolvoval jen tréninky, tohle byl první závod. Bylo to úplně něco jiného?

Pár závodů jsem jel, ale na Zwiftu (další aplikace) a byly rovinaté. Navíc to byly závody třeba na dvacet, pětadvacet minut, takže kratší a o dost jiné, než když člověk jede takhle dlouho, a navíc musí vystoupat na Nufenen Pass, který má 13 kilometrů se sklonem 8,5 procenta. Tam není moc možnost si odpočinout.

Jaké teď vidíte plusy a mínusy virtuálního závodění?

Plus je určitě to, že se můžeme ukázat partnerům. Závod Kolem Švýcarska teď běžel živě v televizi, jde o poměrně velkou událost a pro sponzory je to určitě fajn. Mínusy? Všichni bychom asi rádi závodili venku, odložili roušky, ale z hlediska bezpečí je to nejlepší řešení. Vsunout občas podobný závod do tréninku není vůbec špatné.

Zvlášť, když sezona je dál v nedohlednu.

Doufám, že začneme závodit 1. srpna. Taky uvidíme, jak to bude vypadat v Čechách. Bavili jsme se s trenérem národního týmu Tomášem Konečným, že by možná šlo objet nějaké závody v Česku, tak uvidíme.

Co vy sám vlastně očekáváte od dalšího průběhu sezony?

Věřím tomu, že Tour bude v termínu, který si nově stanovili, asi by byla chyba tomu nevěřit. Pro celou cyklistiku je to důležité, protože Tour je velká událost a tím, že odpadla olympiáda, tak je to jediná takhle obrovská akce v tomto roce. Ve středu mají týmy s UCI mítink, kde se má odhalit i kalendář dalších závodů. Organizátoři musí pochopit, že Tour je nejdůležitější a další závody se holt musí poskládat kolem. Důležité hlavně je, aby se odstartovalo. Francouzská ministryně sportu teď nevydala úplně nejšťastnější prohlášení, když řekla, že by se rok dalo vydržet i bez Tour. Pro cyklistiku by to bylo kritické.

Na druhou stranu, spousta odborníků na zdraví říká, že by se Tour jet neměla.

Pořád se to vyvíjí, každým dnem je to jinak a je těžké o tom teď přemýšlet. Za měsíc budeme chytřejší.

Podle kalendáře by se hned po Tour mělo jet Giro, pak hned Vuelta, což může být velký zápřah.

V týmech nás je 25 až 30, takže i tenhle program by se asi dal zvládnout. Spíš psychicky by bylo těžké startovat Vueltu 1. listopadu a hned na konci listopadu být někde na teambuildingu pro další sezonu. Věřím, že se všechno ujasní a nějak si to sedne. Bylo by špatné upínat se spíš k tomu negativnímu - že se žádné závody nepojedou.

Pokud by se Tour de France opravdu jela, mohla by být co do obsazení nejnabitější za poslední roky.

Ona je nabitá každým rokem. Týmy to musí poskládat tak, aby to sedělo pro všechny, což není jednoduché. Nemůžou mít v týmu všechny lídry, někdo vždycky musí pracovat.