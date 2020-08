Štybarův známý kopec i Hirtův test. Na silnici se pojede o republikový titul

Po restartu cyklistické sezony je v dobré formě.

Na závodě Czech Tour, kterého se účastnilo šest worldtourových týmů, skončil Adam Ťoupalík celkově čtvrtý. O necelé dva týdny později si pak na republikovém šampionátu dojel pro bronz v časovce.

„Je to tak, cítím se teď opravdu dobře,“ souhlasil 24letý jezdec po časovce a už vyhlížel sobotní silniční závod, na němž by chtěl svou aktuální výkonnost potvrdit.

„Chtěl bych jet o vítězství,“ plánoval.

Ťoupalík bude moct těžit z početného zastoupení své stáje Elkov-Kasper, která v posledních dvou letech pokaždé slavila domácí titul.

V loňském roce se v Trnavě radoval František Sisr, který letos na startu chybí, předloni v Plzni slavil Josef Černý, nynější závodník týmu CCC.

PRVNÍ. Adam Ťoupalík slaví vítězství v závodě Hanácké okruhy.

„Věřím, že se s tím popereme a předvedeme dobrý výkon. Pojedeme ve více lidech, což bude určitě výhoda. Máme určené zhruba tři závodníky, kteří by měli jet na nejvyšší příčky,“ říká Ťoupalík.

Zároveň však upozorňuje: „Také si ale myslím, že okruh je opravdu poctivý a že v závěru to bude za své.“

Na závodníky čeká celkem 192kilometrová klasikářská trasa v Mladé Boleslavi a okolí. Trať je složená ze dvou propojených okruhů – kratšího přímo ve městě a poté delšího mimoměstského.

Právě na tom druhém se nachází i několik těžkých výšlapů.

„Kopce budou dost bolet, hlavně pak na konci závodu,“ přemítá Ťoupalík. „Trať se mi ale líbí, je členitá a už se na ni těším.“

V minulosti v Mladé Boleslavi absolvoval hodně cyklokrosových závodů. „Navíc jsem tu i trénoval, takže to tady mám trochu najeté,“ vyprávěl.

I z těchto zkušeností tak bude chtít těžit.

Na startu i Štybar s Vakočem

Nostalgii bude zažívat i Zdeněk Štybar.

„Na kopci, po kterém pojedeme, jsem kdysi trénoval před českým mistrovstvím v cyklokrosu, kde jsem jako závodník do 23 let vyhrál titul mezi dospělými,“ vzpomínal jezdec týmu Deceuninck-QuickStep.

A JEDEME. Zdeněk Štybar útočí na republikovém šampionátu v Žiaru nad Hronom.

Po loňském republikovém šampionátu se cítil rozčarovaný. „Štve mě zdejší závodní mentalita,“ zlobil se mistr z let 2014 a 2017.

Narážel tím na situaci, kdy v úvodu závodu ujela skupina uprchlíků, ve které měla tehdy ještě stáj Elkov Author početní převahu, načež ostatní jezdci ze sedmičlenného výběru Elkovu „zablokovali“ peloton.

Že se podobný průběh bude opakovat, se obává i letos.

„Je to vždycky stejné. Vždy před mistrákem si říkám, že to tentokrát bude jiné, a pak jsem občas za cílem znechucený,“ říkal. „Ale i tak se těším. Je to prestižní záležitost.“

S velkými očekávání půjde do závodu i Petr Vakoč. „Šampionát je pro mě velký cíl, každý rok pro to dělám všechno a snažím se titul vyhrát znovu,“ prohlásil v nahrávce svého týmu Alpecin-Fenix.

Vakoč šampionát vyhrál před pěti lety v Žilině, kdy za sebou nechal druhého Leopolda Königa i třetího Sisra.

Následný rok v dresu českého mistra si užíval.

„Úžasná zkušenost,“ rozplýval se. „Mám na to strašně hezké vzpomínky.“

Trať letošního závodu se mu líbí. „Je hezká, náročná s několika kratšími, ale prudkými kopci. Očekávám těžký závod,“ vyhlíží. „Bude to pro mě samozřejmě jiné v tom, že budu sám a proti mně pojede několik týmů, které mají více jezdců. Bude to hodně o taktice.“

Hirt bere šampionát jako test

V roce 2018 na republikovém šampionátu Josef Černý vybojoval double, teď má šanci podobný úspěch zopakovat.

Úvodní krok už úspěšně zvládl.

Ačkoliv v první polovině časovky se pohyboval na druhém místě, ve druhé části zrychlil a stříbrného Jana Bártu porazil o téměř deset sekund.

PRO VÍTĚZSTVÍ. Josef Černý si jede pro republikový triumf v časovce v Mladé Boleslavi.

„Pokusím se o to,“ slíbil Černý po dojezdu útok i na titul v silničním závodě.

Podle něj je možné, že se čeští profesionálové z týmů první a druhé divize spojí a alespoň část závodu budou spolupracovat. „Určitě se o tom pobavíme, abychom v tom nezůstali sami,“ řekl během mediálního setkání, které uspořádal tým Topforex-Lapierre.

Zatímco Černý bude chtít zabojovat o nejvyšší příčky, Jan Hirt, jeho týmový kolega ze stáje CCC, je před silničním závodem opatrnější.

Stále ho trápí bolesti v zápěstí, které se přivodil po pádu v závodě Tour de l’Ain, a tak před blížící se Tour de France nechce příliš riskovat.

„Ještě nevím, jestli dokážu objet celý závod. Nějaké výsledkové ambice tu rozhodně nemám,“ vykládal. „Nohy mám pocitově dobré, jenže to zápěstí mě omezuje. Nemohu moc brzdit pravou rukou, ani řídítka se mi nedrží nejlíp.“

„Třeba pojedu jen jeden okruh, třeba vydržím celý závod. Bude to takový test. Byl bych rád, kdybych objel mistrák celý, hodily by se mi nějaké závodní kilometry. Ale když to nepůjde, tak to nepůjde,“ uzavřel.

Kdo se nakonec oblékne do dresu českého šampiona?