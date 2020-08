Zápěstí ještě bolí, ale zažiju poprvé Tour. Hirt je v nominaci týmu CCC

Jak na tom dva týdny po pádu jste?

Zuby už mám spravené. Šlo o tři zuby, jedničku, dvojku, trojku. Dvojka byla popraskaná a jednička a trojka tak ze tří čtvrtin ulomené.

Ale největším problémem byly po pádu bolesti v zápěstí, ne?

To mě ještě bolí. Každý den se zlepšuje, ale stále to není úplně ono.

Co přesně tehdy váš karambol na Tour de l’Ain způsobilo?

Šlo o takový hloupý pád po kontaktu s našim autem, s mechaničákem. Nechci někomu dávat vinu… prostě se to stalo rychle.

Obával jste se bezprostředně poté zlomeniny?

Nejvíc mě štvaly ty zuby. Ruku jsem cítil, ale tu etapu jsem ještě dojel, roli sehrál i adrenalin. Až další den se ta bolest rozležela a následujících pět dnů bylo docela tvrdých. Bolelo mě i ležet v posteli, vůbec jsem nevěděl, jak si mám položit ruce, jak jsem byl naražený.

Nebylo by lepší zápěstí doléčit a jet až Giro? Zvažoval jste takovou variantu?

Ani ne. Na začátku Tour to budou už tři týdny od chvíle, co jsem spadl, tou dobou by mé zápěstí mělo být v pohodě. Samozřejmě, že zkraje Tour asi nebudu ve zrovna ideální formě, protože odjet na Tour s pouhými třemi závodními dny v nohách v obnovené sezoně, to jsem rozhodně v plánu neměl. Ale věřím, že se do toho dostanu rychle.

Mísí se teď ve vás pocity? Na jednu stranu velká radost, že poprvé v kariéře okusíte Tour, a na druhou stranu přece jen nejistota, v jakém stavu na ní bude vaše tělo?

Určitě. Vždycky jsem chtěl jet Tour, takže jsem rád, že ji pojedu a obzvlášť letos, kdy je trať taková pěkná a těžká a bude málo časovek. Na druhou stranu si uvědomuju, že má příprava kvůli tomu pádu nebyla ideální. Jenže kdo ví, kolik závodů se letos objede, takže je lepší jet hned tu první Grand Tour.

Před osudným pádem, přinejmenším podle vašeho výkonu ve 2. etapě Tour de l’Ain, to vypadalo, že formu máte dobrou.

Určitě. Většinou první závody nemívám moc povedené, ale tentokrát to při mém prvním startu po tak dlouhé pauze bylo na mé poměry hodně dobré. Doufal jsem, že na Dauphiné forma ještě vygraduje. I před tou 3. etapou Tour de l’Ain, ve které jsem spadl, jsem doufal, že budu ještě lepší než v té předchozí. Jenže spadl jsem pak hned na začátku etapy ještě před nájezdem do kopců, takže jsem potom spíš jen trpěl.

Na jak dlouho jste pak přerušil trénink?

Zhruba týden jsem toho moc nenatrénoval.

Nominaci na Tour jste měl slíbenou už předtím?

Sestava byla daná dlouho. Měl jsem jet už původní Tour, kdyby sezona probíhala, jak měla. Na seznamu jsem byl neustále, ale pořád na něm bylo víc lidí, takže jsem jistotu neměl. Pravděpodobnost, že pojedu, byla slušná, ovšem definitivnější to bylo až na Tour de l’Ain.

S čím se na do Francie vydáte?

Myslím, že coby tým pojedeme na etapy.

Neuvažujete tedy o celkové klasifikaci?

Já určitě ne. Očekávám, že na začátku závodu budu docela trpět. Máme v týmu i Zakarina, ale nevím, jestli má zájem o celkové pořadí. Spíš budeme všichni cílit na etapy.

Jak momentálně tým CCC funguje, když jej hlavní sponzor opouští? Je stále stejně profesionální?

Servis mi pořád připadá profesionální, ale nádech toho, že nějaké peníze chybí, tam asi je. Předtím to bylo super, teď je to stále dobré, ale o něco horší.

CCC na Tour Nominace Greg Van Avermaet (Bel.)

35 let, 7. účast Alessandro De Marchi (It.)

34 let, 4. účast Simon Geschke (Něm.)

34 let, 7. účast Jan Hirt (ČR)

29 let, 1. účast Jonas Koch (Něm.)

27 let, 1. účast) Michael Schär (Švýc.)

33 let, 9. účast Matteo Trentin (It.)

31 let, 5. účast Ilnur Zakarin (Rus.)

30 let, 3. účast

Bude vůbec šéf týmu Jim Ochowicz s vámi na Tour?

Nevím, jestli ho pustí z Ameriky a jestli se do Francie vůbec dostane. Na začátek závodu nejspíš ne. Také jeden sportovní ředitel z Ameriky nepřiletí.

V průběhu sezony teď vaši stáj opustil Fausto Masnada, přestup oznámil Greg van Avermaet, odcházejí další jezdci. Je to znamení, že vedení týmu už ani nemá sílu a chuť shánět nového sponzora?

To si nemyslím. Spíš jde o to, že každý závodník chce mít klid a jasno na příští rok, a proto usilují o brzy podepsanou smlouvu na další sezonu. Může se stát, že spadnete, žádné další výsledky nezajedete, tak radši dáte přednost podepsané smlouvě jinde. Ale lidí bez smlouvy je na trhu ještě dost, kdyby se sponzor pro náš tým přece jen našel, můžeme podepsat místo těch odcházejících jiné, třeba nějakého vrchaře, jako je Lopéz.

I vy stále věříte, že tým přežije?

Kdyby zůstal, budu samozřejmě rád. Ale snažím se zároveň i hledat jinde.

Je to trochu ruleta, na co vsadit?

Hlavně není za současné situace lehké najít jiný tým, který by vyhovoval vašim podmínkám.

V sobotu vás čeká v Mladé Boleslavi republikový šampionát. S jakými ambicemi do něj nastoupíte?

Nevím ještě, jestli dokážu celý závod objet. Nějaké výsledkové ambice tu rozhodně nemám. Nohy mám pocitově dobré, jenže to zápěstí mě omezuje, nemohu moc brzdit pravou rukou, ani řidítka se mi nedrží nejlíp. Třeba pojedu jen jeden okruh, nebo vydržím celý závod.

Bude to tedy takový test?

Jo, bude. Byl bych rád, kdybych ten mistrák objel celý, hodily by se mi nějaké závodní kilometry. Ale když to nepůjde, tak to nepůjde.