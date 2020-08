Kudy dojedu do cíle? A proč tři dny spím? Divoké příhody cyklistky Noskové

Mladoboleslavské vítězství na spíše rovinaté trati bylo pro třiadvacetiletou vrchařku Noskovou i úlevou. Dokázala si: Zase mi to jezdí.

Přitom původně ten závod ani nechtěla jet.

„Časovku vyloženě nesnáším. Navíc jsem (po předchozích zdravotních problémech) pořádně trénovala až od pondělí, do té doby jsem se podle trenéra jen vozila na kole. Tvrdil mi: Musíš přidat trochu intenzit. V pondělí mě proto na tréninku trochu popravil. Tak jsem mu říkala: No díky. Ale možná mi tím zároveň pomohl.“

Trenérem je míněn reprezentační kouč Tomáš Konečný. Ten také Noskovou po usilovné snaze přemluvil, aby kromě sobotního silničního závodu absolvovala v Mladé Boleslavi už čtvrteční časovku.

Před startem se rozjela na ergometru a pomyslela si: Mé nohy nejsou až tak špatné. Pak jela a vyhrála. O 11 sekund před Markétou Hájkovou ze stáje Bepink. „Přitom jsem s vítězstvím vůbec nepočítala,“ říkala.

TRIO NEJLEPŠÍCH. Bronzová Korvasová, vítězka Nosková a stříbrná Hájková.

V červenci měla před startem obnovené závodní sezony ze své formy dobré pocity. Jenže první závod ve Španělsku se proměnil v noční můru.

Už před startem jednorázového podniku Emakumeen Nafarroako Klasikoa tehdy cítila, že na ni něco leze. Po startu šlapal peloton nebývale rychle a Nosková úvodních 20 kilometrů dřela v extrémním vedru na špici.

„Tým (Équipe Paule Ka) mě hned použil na těžkou práci a já jela totální hranu. Dvě závodnice z jiných stájí se vydaly do úniku a v týmové vysílačce se ozvalo: NIkola go, go, go. Vystřelila jsem za tím únikem, abych ho doskočila - a v ten moment moje tělo vyplo.“

Odpadla, procedila se daleko za peloton, takřka sto kilometrů jela sama. „Tak trochu jsem nevěděla o světě,“ tvrdila.

Očekávala, že na 70. kilometru bude podle domluvy stát týmová masérka, že tam sleze z kola a nechá se týmovým autem odvézt do cíle.

Jenže masérka nikde.

„Viděla jsem tam jen auta jiných týmů, jak nabírají své závodnice, které vzdaly. Prosila jsem je, ať mě vezmou do cíle taky. Ale všichni mi říkali: Máme plno. Neměla jsem už ani bidony. Předtím jsem je totiž do kopce odhodila, protože jsem si myslela, že se napiju, až si sednu do auta.“

Pokračovala tedy ve 118kilometrovém závodě dál, dehydratovaná a vyčerpaná. Poledních deset kilometrů už ani nevěděla, kam jet, protože španělští organizátoři mezitím sundali šipky do cíle.

„Čekala jsem, že ve městě budu bloudit, a vyhlížela jsem, jestli někde neuvidím cílovou bránu. Naštěstí jsem potom z dáli spatřila, jak na jedné z křižovatek odjíždějí od cíle týmová auta. Tak jsem se zorientovala.“



Našla týmový kempr a svalila se v něm na zem. Hodinovou cestu na hotel v této poloze prospala. „Na hotelu jsem v noci zvracela. A další tři dny jsem skoro celé zase prospala.“

Jen jednou se probudila a vzala si kus pečiva. Tým zajásal: „Jé, Nikola žije.“

„Jo, žiju, ale jsem bílá jako stěna, jdu zase spát,“ odvětila.

Dali ji do radši izolace, aby chránili ostatní závodnice, všechno po ní dezinfikovali. „Připadala jsem si jak nakažená.“

Teplotu neměla. „Byla jsem spíš podchlazená. Zřejmě můj stav zavinilo přehřátí během závodního dne. Celý den bylo hrozné vedro a startovalo se až odpoledne. Můj organismus dostal prvotní šok z vedra a k němu se přidala dehydratace, když jsem nic nepila. To vše se odrazilo v celkovém vyčerpání.“

Po třech prospaných dnech odletěla domů, další týden se z podivného stavu dostávala. „Tým se o mě i potom dost bál, každý den jsem jim musela z Česka podávat hlášení, jak mi je.“

Ve středu šéfům týmu napsala: „Už se zase cítím dobře a zdravě, chystám se na časovku.“

Což byla dobrá zpráva. Aspoň nějaká v podivném roce pro ni i pro tým.

Do sezony 2020 vstupovali jako elitní stáj Kaťuša-Bigla. Jenže přišla koronavirová krize a ztratili hlavní sponzory. Stáji hrozil zánik. Na poslední chvíli se podařilo najít nové partnery, proto se teď jmenují Équipe Paule Ka. Ovšem peněz není nazbyt.

Koronavirové testy, které jsou nyní před velkými mezinárodními závody povinné, si závodnice platí ze svého.

„Je to docela finančně náročné,“ říká Nosková. „Zrovna v úterý jsem byla na testu a na další jdu v pátek.“ Musí. Jinak by příští týden nemohla startovat na mistrovství Evropy v Plouay.

Aby nebylo jobovek pro tým málo, minulý týden mu v hotelu v Boloni před závodem Giro dell’Emilia ukradli sedm závodních kol. Kolegyně Noskové, které měly na tomto závodě startovat, následně musely účast zrušit.

Co se týče kol, vypráví Nikola Nosková ještě další kuriózní příhodu z období jarní koronavirové proluky.

„Měla jsem tehdy zničené silniční kolo a k opravě neměli v Česku patřičné komponenty, tak jsem musela čekat, až mi pošlou patku z Itálie. Jenže ta k nám v době koronaviru putovala měsíc. Tak jsem měsíc a půl trénovala jen na časovkářském speciálu. Přitom já se připravuju hlavně v kopcích a ten speciál je o dvě kila těžší než mé silniční kolo. Takže jsem po tříhodinových trénincích bývala pravidelně v křečích, ramena a záda celá stažená.“

Když nyní se startem v časovce na republikovém šampionátu původně nepočítala, musela si pro změnu některé věci půjčit. „Ani jsem neměla aerodynamickou přilbu, jela jsem v klasické.“

Co bude dál? I pro Noskovou platí: Kdo ví... Sezona je nejistá.

„Musíme se neustále udržovat, ale zároveň počítat s tím, že nám některé závody mohou zrušit třeba tři dny před startem.“

Je náhradnicí pro Grand Prix Plouay i pro jednorázový ženský závod v rámci mužské Tour de France. „Ten bych moc ráda jela, přestože není profilově až tak obtížný jako předloni. Jeho atmosféra je úžasná.“

Nikola Nosková s reprezentačním koučem Tomášem Konečným:

Zatím ani netuší, jestli se vejde do týmové sestavy pro devítietapové ženské Giro. Zato ji láká začátkem září sedmidenní Tour de l’Ardeche, kde může startovat i s českou reprezentací. „Jde o těžký závod a mohla bych na něm holkám z národního týmu předávat zkušenosti, které jsem zatím nabrala ve světových týmech.“

Říká to s vědomím, že sama se má takticky stále co učit.

„Výkonnost mám dobrou, na úrovni holek ze světové špičky, ale takticky ještě nejsem vyzrálá,“ přiznává. „Ukázalo se to třeba loni na závodě Giro dell’Emilia (kde skončila třetí). Dojela jsem v něm na cílovém kopci vedoucí skupinku, ale připadalo mi, že jedou příliš pomalu, tak jsem vlezla na špici a táhla je za sebou. Jenže takhle ze špice se závody nevyhrávají.“

Ve stáji Équipe Paule Ka letos Noskové končí smlouva. „Ještě jsem s nimi neřešila, jestli si mě nechají i na další sezonu. Závodů se moc nekonalo, nemohla jsem prokázat, co ve mně je. Ale říkala jsem si, že když tady vyhraju mistrák, nějaké týmy o mě snad projeví zájem.“

Zároveň ji samozřejmě láká dres české šampionky ze sobotního silničního závodu, který by potom mohla celý rok na mezinárodní scéně oblékat.

„Už předloni jsem ho ve světě vozila a moc se mi to líbilo. A když ho mezi muži získal Zdeněk Štybar, ten ho měl vážně krásný. Říkám si, že jakmile jezdím v takovém dresu s trikolórou, lidi hned vidí: Jo, ta je z Česka.“

V sobotu se o tento dres utká i se silnou skupinou závodnic Dukly a s dalšími českými cyklistkami ze zahraničních stájí.

„Profil závodu je tu dost těžký, což se mi líbí. Tak to zkusím sama proti všem,“ chystá se.