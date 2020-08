Mezičasy znát nechtěl. Prostě jsem jel podlahu, říká český šampion Černý

Neobával jste se, že se tak náročné cestování podepíše na vašem výkonu v časovce?

Bylo to tak 50 na 50. Nebyl jsem si jist, jestli mi to sedne. Po Belgii jsem byl unavený a hlavně v první půlce závodu jsem tu únavu cítil.

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

Že to přejde. Že se rozjedu. Věřil jsem si.

Kdy jste se rozjel?

Po obrátce (v polovině závodu). Vnímal jsem, že už bych mohl zrychlovat.

Věděl jste, že v polovině závodu prohráváte o 11 sekund s Janem Bártou?

Vůbec. Neměl jsem vysílačku. Prostě jsem jel na doraz, podlahu.

Žádné zprávy o průběžném pořadí jste tedy nedostával?

Ne. Ani jsem to nechtěl, chtěl jsem si tempo rozvrhnout sám, jak to půjde.

Nakolik velkým překvapením potom pro vás byla v cíli informace, že jste rozdílem 9,6 sekundy vyhrál?

Dozvěděl jsem se to až u týmových aut. Byl to náročný závod, tak si vítězství teď užívám.

Vybojoval jste si tím i nominaci do časovky na letošní mistrovství světa, jenže toho se Švýcarsko zřeklo a náhradní organizátor zatím neexistuje.

To nemá cenu teď řešit. Uvidíme, jak se celá sezona bude vypadat dál.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice - časovka, Vítěz Josef Černý.

Zároveň jste získal právo oblékat dres českého mistra v časovkách na mezinárodní scéně. Kde by mohl být nejdříve k vidění?

Příští týden jedu ve Francii Tour Poitou-Charentes, kde bude i časovka, tak tam. A potom asi na Giru.

S vaší nominací na Giro to tedy momentálně vypadá dobře?

Asi ho pojedu, i když zatím to nemáme zcela potvrzené. Tým se teď soustředí na Tour, Giro je daleko. Ještě před ním bych měl startovat na etapách Kolem Slovenska.

Pro váš worldtourový tým CCC je to velmi zvláštní sezona, přišli jste o hlavního sponzora a nového pro příští sezonu stále nemáte. Je tedy reálné, že tým definitivně zanikne?

Zatím nemáme žádné informace. Závodíme a čekáme..

Jak se takový stav odráží na atmosféře v týmu?

Teď na Valonsku to bylo příjemné. Závodili jsme, pomáhali jsme Gregovi (Van Avermaetovi). Chceme vyhrávat a dokazovat, že patříme mezi ty nejlepší týmy. Tak se snažíme.

Sháníte si už nového zaměstnavatele?

Snažím se dělat co nejlepší výsledky. A jestli příští rok náš tým opravdu nebude, budu si shánět nový.

Zatím tedy jiný nesháníte?

Ještě ne. To bude na manažerovi.

Není riskantní takhle vyčkávat?

Jel jsem po obnovení závodů jen tři etapáky. Nevím, co z toho mohou jiné týmy usuzovat o mé výkonnosti. Letos bude hodně závodníků bez smlouvy, tak nechám jednání na manažerovi.

Je tedy možné, že svoji cyklistickou budoucnost dořešíte až po Giru?

Doufám, že na Giru už budu vědět. Už během Tour bychom mohli být moudřejší.

I dres českého mistra v časovce by mohl při shánění nového kontraktu pomoci?

Doufám, že ano.

Můžete přidat další v sobotním silničním závodě. V roce 2018 jste dosáhl na český double.

Pokusím se. Den odpočinku mi určitě pomůže.

V Mladé Boleslavi se pojede na klasikářské trati, která by vám měla sedět. Ale zároveň budete bojovat i proti tradiční početní převaze nejsilnější domácí stáje Elkov Kasper.

Závod to bude určitě těžký. A dlouhý. Věřím, že čím těžší bude, tím víc se ukáže, kdo na to opravdu má.

Pokusíte se domluvit jakýsi minitým mezi českými a slovenskými profesionály z první a druhé divize, který by na trati spolupracoval?

To se bude odvíjet až od situace v závodě. Určitě se o tom pobavíme.