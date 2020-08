Bárta po stříbru v časovce: Ztratil jsem rytmus, druhé místo je ale také dobré

Berete to jako zklamání?

Myslím, že druhé místo je také dobré. Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, ale pár titulů už mám, tak to beru jinak.

Co se stalo ve druhé části?

Ztratil jsem rytmus. Ani nevím jak, možná jsem se trochu přestal soustředit. Než jsem se do něj dostal, ztratil jsem pár sekund a už to bylo. Nedá se nic dělat.

Jaké byly podmínky? Před závodem se mluvilo o tom, že by na otevřených pláních mohl dělat problémy vítr.

Myslím si, že podmínky byly dobré. Pomalu ideální. Bylo sice teplo, ale nebylo to nesnesitelné. Na podmínky si nemůžu stěžovat.

Už v pondělí vás čeká časovka v rámci mistrovství Evropy ve francouzském Plouay. Kdy se tam přesouváte?

Jedeme tam v pátek, pojedeme celý den autem. To bude hezký výlet (smích).

Autem kvůli tomu, abyste minimalizovali riziko nákazy?

To také. Navíc je to teď trochu složitější s dopravou, létá málo letadel. Holt jsme to museli zorganizovat takhle.

S jakými ambicemi tam jedete?

To uvidíme, ale samozřejmě bych se chtěl umístit co nejvýš a udělám pro to všechno.

V letošní sezoně je asi těžké něco dopředu odhadovat, že?

To je pravda. Letos to je takové rozházené. Všichni jsou rádi za závody, co teď jsou, protože nikdo neví, kolik jich ještě bude a do kdy se bude moct závodit.

Jak si návrat do závodního rytmu užíváte vy?

Je to konečně jiné. Předtím to bylo těžké, celý podzim a zimu jsme trénovali a potom nám kvůli koronaviru museli vyškrtnout celou první polovinu sezony. Všechna ta soustředění a tréninky byly celkem zbytečné. Ale všichni to mají stejné.

Jaký bude váš další program?

Po Evropě už toho moc nebude, máme tam jenom dva etapáky – Okolo Slovenska a ještě jeden v Rumunsku – a potom pár jednorázových závodů. Letos je sezona taková chudší.