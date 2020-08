Třetí Čech pro Tour? V sezoně mnoha změn Štybar říká: Mám slušnou šanci

Tour míří do Česka Start a cíl v Praze, trasa přes Křivoklátsko a Berounsko. Takový bude 5. června 2021 itinerář české verze amatérského závodu L’Etape by Tour de France, jehož účastníci mohou ochutnat atmosféru slavného závodu. Akce se příští rok uskuteční ve 22 zemích, poprvé ve střední Evropě. Uživatelé iDNES Premium si ­mohou koupit v exkluzivním předprodeji od 21. do 24. srpna 9.00 voucher na zlevněné startovné.