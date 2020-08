Stav cyklisty Evenepoela po těžkém pádu je dobrý, chystá se jeho převoz domů

„Remco Evenepoel má za sebou klidnou noc v nemocnici a jeho zdravotní stav se vyvíjí dobře. Kvůli povaze zranění musí být Remco letecky přepraven do Belgie v supinační poloze (na zádech),“ uvedla na twitteru stáj Deceuninck-QuickStep.

„Tým dělá vše pro to, aby ho dostal domů co nejdříve - doufejme v příštích čtyřiadvaceti hodinách - a co nejvhodnějším a nejbezpečnějším způsobem,“ dodal tým, za který závodí i Zdeněk Štybar.

Evenepoel, jenž je s devíti triumfy nejúspěšnějším cyklistou dosavadního průběhu sezony narušené koronavirem, v Lombardii havaroval zhruba 50 km před cílem. Jeden z favoritů prestižního závodu nezvládl technický sjezd, narazil do kamenné zídky a přepadl z mostu do strže. Při pádu si zlomil pánev a pohmoždil si plíce. Pro dvacetiletého jezdce tak nejspíš skončila sezona a přijde o debut na Grand Tour, který si měl odbýt v říjnu na odloženém Giru d’Italia.