Colbrelli spurtoval v Katalánsku o výhru, za cílem ho oživovali

Podle španělské televize jedenatřicetiletý jezdec stáje Bahrajn-Victorious znovu nabyl vědomí a byl převezen k vyšetřením do nemocnice. Colbrelli měl v sobotu jet Milán-Sanremo, ale kvůli zánětu průdušek nakonec na startu chyběl.

Matthews si připsal první vítězství po roce a půl. Pro prvenství si dospurtoval dva dny poté, co se musel spokojit se čtvrtou příčkou na monumentu Milán-Sanremo. V úvodu 101. ročníku Kolem Katalánska využil ve finiši do mírného stoupání znalosti prostředí, neboť v Sant Feliu de Guíxols opanoval etapu už před třemi lety.

„Už to byla doba, co jsem naposledy vyhrál. Moc to pro mě znamená, vrátit se sem a znovu zvítězit,“ pochvaloval si jedenatřicetiletý Australan, který čekal na triumf od předloňského srpna. Průběžné pořadí vede před Colbrellim díky bonifikaci o čtyři sekundy.

Dva čeští účastníci závodu WorldTour skončili v poli poražených. Michal Schlegel na 114. místě ztratil na vítěze téměř devět minut, Jan Hirt obsadil 162. příčku s mankem přes 17 minut.