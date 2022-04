Užívám si každou vteřinu života. Colbrelli už zase jezdí na kole

Trvalo to víc než měsíc.

Teď ta chvíle ale přišla. Sonny Colbrelli, jeden z nejlepších cyklistů současnosti, mistr Evropy a vítěz Paříž-Roubaix, už znovu sedí na kole.

Poprvé od hororové scény z cíle druhé etapy závodu Kolem Katalánska, kde Italovo srdce najednou přestalo bít.

„Teď nám klinická vyšetření ukázala, že je jeho srdce silnější a silnější. Proto se Sonny může začít věnovat rekreačním jízdám a lehké fyzické aktivitě,“ uvedl tým Bahrain Victorious.

 Sonny Colbrelli Medical Update



The clinical examinations have shown further improvement of cardiovascular health clearing @sonnycolbrelli to start taking up leisure rides and light physical activity.



Read more ⤵️



 https://t.co/ax33u5fML1



 @SprintCycling pic.twitter.com/cQf7dt2rSd — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) April 27, 2022

Ne, nemůže tak hned začít tvrdě trénovat a myslet na návrat. Byť by si to sám, stejně jako mnozí fanoušci přáli. Krátce poté, co se znovu narodil, byl totiž Colbrelli tuze optimistický ohledně svých šancí na návrat.

„Určitě se vrátím. Vyléčím se a budu zpět,“ líčil tehdy.

Jenže postupem času začal být opatrnější a opatrnější. A sám ví, že v tomhle stavu musí setrvat, dál musí být pod dohledem.

„Rozhodně to není tak, že bychom věděli, kdy se vrátí. Prioritou v příštích měsících zůstává neustálé sledování jeho stavu. Chceme hlavně zajistit jeho bezpečnost a obnovit běžné životní aktivity, na které byl zvyklý. Až pak se můžeme bavit o návratu do profesionální pelotonu,“ má jasno jeho tým.

Mohl zemřít

Jasně že Bahrainu chybí.

Vždyť loni prožil nejlepší sezonu svého života. Vítězil na Romandii i Dauphiné, kraloval italskému i evropského šampionátu.

Vyhrál celkově Benelux Tour, Memoriál Marka Pantaniho a všechno to pak korunoval úchvatným triumfem na mokrém a epickém Paříž-Roubaix.

Stal se prvním italským vítězem slavné klasiky od roku 1999.

Sonny Colbrelli šílí radostí po vítězství na Paříž-Roubaix 2021.

„Spousta kluků i v minulosti začala pořádně vítězit po třicítce. Já taky věřil tomu, že se ještě můžu zlepšit, že nepatřím do důchodu a ta víra se mi vyplatila,“ vyprávěl 31letý cyklista.

Věřil taky, že rok 2022 bude jen potvrzením jeho úžasné fyzické kondice.

Místo toho přišel boj o život.

Ve druhé etapě Katalánska prohrál těsný souboj s Michaelem Matthewsem. Zatímco Australan slavil, o kousek dál se Colbrelli sesunul k zemi. Zkolaboval, nejevil známky života.

Rychle přivolaní zdravotníci mu dávali první pomoc. Nějakou dobu mu stlačovali hruď, než se italský šampion probral.

Pořadatelé pak kolem něj rozestavěli zábrany, aby nebylo vidět, co se děje. Následně na místo dorazily i čtyři sanitky a jednou z nich 45 minut po dojezdu etapy odjel do nemocnice.

Italský cyklista Sonny Colbrelli zkolaboval po pondělní úvodní etapě závodu Kolem Katalánska.

To už byl při vědomí a tušil, jak velké štěstí měl. Den na to do nemocnice v Gironě dorazila jeho rodina. Manželka Adelina, otec Luca i agent Luca Mazzanti. Přijeli vyzvednout muže, který se podruhé narodil.

„Pokud by totiž během tréninku dostal infarkt a poblíž by nebyl lékař s defibrilátorem, Colbrelli klidně mohl zemřít,“ řekl lékař závodu Alex Flor Costa španělskému deníku El Periodico.

Sám italský cyklista si je toho moc dobře vědom.

„Vím, že jsem měl štěstí,“ líčil.

Co se vlastně stalo? Doteď se neví.

I lékař týmu Daniele Zaccaria potvrdil, že Colbrelliho cyklopočítač neukazoval žádné zvláštní údaje o srdeční frekvenci, než cyklista upadl na zem.

„Ale jsme momentálně na první straně knihy a musíme ji přečíst celou. Budeme určitě obracet jednu stránku po druhé a nebudeme přeskakovat,“ řekl Zaccaria.

Podle ředitele kardiologické jednotky gironské nemocnice Ramona Brugady mohl být kolaps způsobený buď dědičným problémem, ucpáním koronární tepny, nebo intenzitou závodění a tréninku.

Jsem šťastný

Tak či tak, 26. března Colbrelliho převezli na kardiologickou kliniku Padovské univerzity, do centra proslulého špičkovou diagnostikou a léčbou arytmogenních onemocnění srdečního svalu.

Tady mu také pod klíční kost voperovali subkutánní defibrilátor. Zařízení připravené k resetování srdce, pokud by utrpěl další náhlou srdeční zástavu.

Profesor Domenico Corrado, ředitel oddělení genetické kardiomyopatie v Padově, po operaci vysvětloval: „Přístroj funguje tak, že v případě ohrožení koriguje srdeční rytmus a může mu tím zachránit život.“

V posledních týdnech pak Colbrelli absolvoval další sérii vyšetření. K tomu se často objevoval v italských televizích, kterým dával rozhovory. Podporoval svého bratra na závodech horských kol a taky prostě jenom byl s rodinou doma poblíž Brescie. Tam taky v televizi sledoval letošní ročník Paříž-Roubaix, kde nemohl vítězství obhajovat.

„Spousta lidí se mě ptá, jak se mám, a já odpovídám: Jsem šťastný, jsem se svým synem a rodinou,“ řekl. „Není moc co říct, cítím se šťastný, velmi šťastný. A neříkám to jen tak.“

Jeho stav momentálně monitoruje i Mezinárodní cyklistická unie, která se stále k návratu Itala k závodění nevyjádřila.

Sama totiž nemá jasně dána specifická pravidla pro jezdce soutěžící s namontovanými defibrilačními zařízeními.

„Ale já na ni ani jinak netlačím. Sám nevím, jestli budu schopný se vůbec vrátit na předchozí úroveň. Jasně, nastane bod, kdy si budu muset říct, co dál. Ale budoucnost teď neřeším. Užívám si každou vteřinu svého života,“ povídá cyklista.