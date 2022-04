Nejistota šampiona Pekla severu. Zakážou mu startovat nejen v Itálii?

Loni v cíli Paříž - Roubaix bylo ještě všechno jinak. Záběry jeho nespoutané a nakažlivé radosti se rychle staly hitem sociálních sítích. Po vítězném spurtu si Sonny Colbrelli lehl na trávu uprostřed slavného velodromu, křičel štěstím i plakal dojetím zároveň.

„Je to neuvěřitelné. Moje první Roubaix a já ho hned vyhrál? Nevím, co na to říct,“ svěřoval se. „Tohle byl legendární ročník, nemám pravdu? Se vším tím deštěm a počasím. Já útočil 90 kilometrů před cílem, potom jsem se jen držel zadního kola van der Poela.“

A ještě potom vyhrál!

GEJZÍR EMOCÍ. Sonny Colbrelli šílí radostí po vítězství na Paříž-Roubaix 2021.

Jak nádherná sezona to pro něj v roce 2021 byla. Nejprve ovládl etapy na Romandii a Dauphiné. Později se stal italským i evropským šampionem. Ovládl celkové pořadí worldtorurového klání Benelux Tour. Vyhrál Memoriál Marka Pantaniho. A korunu všemu nasadil v říjnu impozantním triumfem na odloženém Pekle severu. Coby první Ital od roku 1999!

V 31 letech dozrál.

„Greg van Avermaet si taky největší triumfy připsal až po třicítce. Chtěl jsem být jako on. Konečně jsem dospěl a našel si své místo v tomhle sportu. Snad mi forma ještě pár let vydrží,“ přál si.

Letos dojel koncem února druhý na zahajovací belgické klasice Omloop Het Nieuwsblad. A 21. března i v úvodní etapě Kolem Katalánska.

Jenže bezprostředně za jejím cílem se v Sant Feliu zničehonic zřítil z kola a zůstal ležet v kómatu. Rychle se k němu dostali lékaři, prováděli resuscitaci. Naštěstí úspěšně.

CHVÍLE VELKÝCH OBAV. Colbrelliho kolaps po úvodní etapě závodu Kolem Katalánska.

„První zprávy byly strašidelné,“ líčil Roman Kreuziger, od této sezony jeden ze sportovních ředitelů Colbrelliho stáje Bahrain Victorious. „Až pozdě večer jsme se dozvěděli, že je Sonny relativně v pohodě.“

Ještě týden po této události bývalý český profesionál v rozhovoru pro iDNES.cz přiznával: „Stále nevíme, co Sonnyho kolaps způsobilo, nikdo ještě příčinu nezjistil. Netušíme, jestli se vrátí a jak dlouho může jeho pauza trvat.“

Sám Colbrelli tehdy prohlásil: „Je zázrak, že žiju. Teď potřebuju další zázrak, abych se vrátil do cyklistických závodů.“

Lékaři hovořili o nestabilní srdeční arytmii. Z nemocnice v Gironě jej 26. března převezli na kardiologickou kliniku Padovské univerzity, do centra proslulého špičkovou diagnostikou a léčbou arytmogenních onemocnění srdečního svalu.

Výsledky všech testů vedly lékaře k závěru, že Colbrelli potřebuje operativní implantaci podkožního defibrilátoru. Cyklista souhlasil.

Profesor Domenico Corrado, ředitel oddělení genetické kardiomyopatie v Padově, po operaci vysvětloval: „Přístroj funguje tak, že v případě ohrožení koriguje srdeční rytmus a může mu tím zachránit život.“

Jinými slovy: přístroj je takovým typem kardiostimulátoru, jenž vyšle při zástavě srdce výboj, který srdce resetuje.

Minulý týden Colbrelliho propustili z nemocnice domů k rodině, kde absolvuje rekonvalescenci.

„Chceme Sonnymu zaručit klid,“ uvedl v prohlášení tým Bahrain Victorious. „Vyzýváme všechny, aby respektovali soukromí našeho sportovce, a přejeme mu brzké uzdravení.“

Colbrelli se v Itálii zajel podívat i na závody horských kol, kde fandil svému bratrovi.

Ovšem budoucnost jeho vlastní kariéry je zahalena otazníky.

Nejde jen o to, zda a kdy mu lékaři povolí vrátit se do tréninkového rytmu.

Navíc je zde totiž i italský zákon, platný od roku 2017, který rezolutně zakazuje sportovcům závodit ve vrcholovém sportu poté, co jim byl voperován vnitřní defibrilátor.

Jestli tento zákaz platí pouze pro podniky na území Itálie, nebo pro jakékoliv, v nichž by Colbrelli nastoupil s italskou licencí, dosud neupřesnila ani Mezinárodní cyklistická unie UCI.

Podobný problém řešil dánský fotbalista Christian Eriksen poté, co utrpěl zástavu srdce během zápasu s Finskem na loňském Euru a na hřišti byl oživován.

Také Eriksena později vybavili vnitřním defibrilátorem. Kvůli italskému omezení byl nucen ukončit své angažmá v Interu Milán. Od letošního ledna má půlroční smlouvu v Brentfordu v Premier League a vrátil se i do reprezentace.

Colbrelli má nadále smlouvu v Bahrain Victorious.

Ale ta mu zatím další starty nezaručí.