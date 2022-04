Pinot v Alpách obrečel promarněnou šanci na vítězství po téměř třech letech

Zhruba deset kilometrů před koncem etapy dlouhé 142 kilometrů měl přitom Pinot k dobru na své pronásledovatele téměř minutu.

„Moc by mi to prospělo,“ litoval Pinot se slzami v očích promarněné šance na první triumf od vítězství ve 14. etapě Tour de France v roce 2019. „Posledních deset kilometrů jsem si v hlavně promítal uplynulé dva roky a to, čímž jsem si prošel. Pořád na tom nejsem tak jako dřív, protože normálně by mě nikdo nedojel. Proto je to frustrující,“ uvedl jednatřicetiletý jezdec, který má na kontě etapová vítězství na všech Grand Tours.

Tour de France 2019, kde patřil k aspirantům na celkové vítězství, nedokončil kvůli svalovým problémům. O rok později pro něj slavný závod skončil po pádu a zdravotní problémy ho pronásledovaly dál. Loni dokonce žádnou Grand Tour nejel.

„Rád bych měl zase úsměv na tváři, ale budu trpělivý. Je to další promarněná příležitost, víme, že mezi profesionály jich tolik není. Uvidíme zítra a pak příští týden (na Kolem Romandie), ale bylo by fajn dneska vyhrát, otočit tuhle zatracenou stránku a jít dál,“ ulevil si Pinot.

Před pátečním závěrečnou etapu vede Kolem Alp španělský cyklista Pello Bilbao o dvě sekundy před Francouzem Romainem Bardetem.