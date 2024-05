ONLINE: Giro znovu v horách. O denní únik svádí závodníci tuhý boj

Předposlední horské dějství letošního Gira, předposlední možnost posunout se v celkovém pořadí, předposlední možnost pro vrchaře získat etapový triumf.

To je devatenáctá etapa z Mortegliana do Sappady měřící 157 kilometrů.

ONLINE: Devatenáctá etapa Gira Sledujeme v podrobné online reportáži.

Obsahuje tři vrchařské prémie a 3 251 výškových metrů. Téměř od hladiny moře se závodníci během dne vyškrábou až do výšky 1 290 metrů nad mořem na Cima Sappada kousek před cílem.

Trasa stoupá prakticky od startovního Mortegliana, které je v itineráři Gira vůbec poprvé. První kategorizované stoupání dne začíná ale až na stém kilometru a vede na prémii druhé kategorie Passo Duron.

Hned po sjezdu následuje výšlap na trojkovou prémii Sella Valcalda. V předchozích letech byla Sella Valcada předkrmem k výšlapu na Monte Zoncolan. Letos zvolili pořadatelé mírnější variantu a místo na ikonický Zoncolan vedou peloton na Cima Sappada.

Právě Cima Sappada hrálo klíčovou roli v ročníku 1987, když se na místních svazích dosavadní lídr Roberto Visentini lámal pod tlakem svého týmového kolegy Stephena Roche a Italův téměř tříminutový náskok se na cestě k vrcholu změnil v tříminutovou ztrátu.

Zatímco Visentini po týmové zradě na Sappadě už nikdy nic nevyhrál, Roche triumfoval ve stejný rok i na Tour de France a na světovém šampionátu.

Cima Sappada má oficiálně necelých 11 kilometrů, ve skutečnosti ale začíná výšlap opět záhy po sjezdu ze Sella Valcalda, a má tedy téměř dvojnásobnou délku. Po Cima Sappada následuje krátký odpočinek a na závěr ještě prudká rampa do cílové rovinky v Sappadě.

Městečko, v jehož blízkosti pramení řeka Piava, naposledy hostilo dojezd etapy Gira před šesti lety. Tehdy se tu po sedmnáctikilometrovém sólu radoval Simon Yates jezdící tehdy v růžovém dresu. Celkové vedení ale nakonec neuhájil a musel se sklonit před heroickým výkonem Chrise Frooma.

Že by Tadej Pogačar prováhal svůj téměř osmiminutový náskok v čele průběžné klasifikace se nezdá příliš pravděpodobné, nicméně špatný den si může vybrat každý a fanoušci by jistě ocenili snahu ostatních favoritů zvrátit dosavadní jednoznačný průběh závodu. Příliš času už jim na to nezbývá.

Celý průběh etapy sledujte v online reportáži.