Už si zase věří. Thomas chce na Tour vyzvat Pogačara s Rogličem

Je to sedm let, co do závěrečné etapy závodu Kolem Švýcarska – jedné ze dvou hlavních generálek před Tour de France – vstupoval v podobné pozici. Jenže tehdy v poslední etapě podlehl Simonu Špilakovi.

Nic podobného Thomas nechtěl podruhé připustit. A nepřipustil.

Parádní časovkou, v níž jen o tři vteřiny nestačil na Remka Evenepoela, vyhrál závod, ze kterého se může sebevědomě odrazit k úspěchu na Tour.