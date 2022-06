Covid už zase drtí peloton. Co masivní exodus ze Švýcarska znamená pro Tour?

Všichni fanoušci se těší na další bitvu Pogačara se zbytkem světa.

Sází se o to, jestli dokáže mladičký Slovinec dokonat vítězný hattrick, nebo mu to někdo překazí.

A tím někým přitom nemusí být ani cyklista. Stačí covid.

Nervozita z nemoci v posledních týdnech z pelotonu vyloženě sálala.

A není se co divit. Tour startuje v Kodani už za týden a půl v pátek, takže v horší čas podobný problém ani přijít nemohl. Přesto tu je. Přítomný víc, než by si mnozí přáli.

Adam Yates (druhý zleva) ze stáje Ineos Grenadiers během závodu Kolem Švýcarska

Na začátek jednoduchá statistika závodu Kolem Švýcarska, která jen dokresluje brutální obrázek masivního exodu.

Ze 152 cyklistů, kteří závod zahájili, dokončilo pouhých 75. Jistě, ne všichni odstoupili kvůli covidu, ale takových byla spíš minorita.

„Je to krvavá lázeň!“ napsal francouzský zpravodajský kanál Ouest-France, když se zprávy o pozitivních testech rozšířily.

Kolem Švýcarska byl přitom jen osmietapový závod. Kdyby se podobným tempem covid šířil na Tour, do cíle by taky nemusel dojet nikdo.

Snažíme se přežít

Celé se to začalo kazit už v polovině závodu, když ze Švýcarska náhle odstoupila sestava Jumbo-Visma. Včetně třeba Rohana Dennise nebo Seppa Kusse, se kterými se počítá na Tour.

„Navzdory všem preventivním opatřením se v týmu objevil koronavirus,“ stálo v prohlášení týmu. Nezaznělo, kolik z osmi cyklistů skutečně mělo pozitivní test, až později ředitel závodu Olivier Senn prozradil, že byli čtyři.

Následně se k této smutné party přidali lídr Ineosu Adam Yates spolu s týmovým kolegou Tomem Pidcockem nebo Marc Hirschi s Diegem Ulissim z UAE-Emirates.

A že ani žlutý trikot vás před nemocí neochrání, zjistil Alexander Vlasov den poté, co vyhrál etapu a dostal se do vedení závodu. Následovali další a další cyklisté z DSM či EF Education (který do cíle dorazil pouze ve dvou) a nakonec třeba i Peter Sagan, jenž měl pozitivní test potřetí za rok a půl. „Je to škoda, ale je to vážně tak,“ uvedl trojnásobný mistr světa.

Spolu s Jumbem vypadly ze Švýcarska úplně tři další týmy - Bahrain-Victorious, Alpecin-Fenix a UAE Emirates.

„Je to šílené. Myslel jsem si, že tohle období už je za námi, ale není. Každý den to bylo horší a horší. Nejdřív odstoupil tenhle kluk, pak tenhle, pak tento tým, pak další a další,“ kroutil hlavou konečný vítěz Geraint Thomas.

Covid ale nezasáhl jen Švýcarsko.

I na závodě Kolem Slovinska, který si pro přípravu na Tour vybral domácí patriot Pogačar, se covid objevil. Dokonce i u jeho týmového kolegy Mikkela Bjerga.

„Je to docela stresující, ale nedá se nic dělat, snažíme se izolovat a přežít,“ řekl k celé situaci v televizi Sio1 dvojnásobný vítěz Tour.

Hlavně proto ještě většina týmů neoznámila definitivní sestavu pro červencový závod roku.

Všichni mají své náhradníky, kteří případně zastoupí ty, co covidovým sítem neprojdou.

Návrat bubliny?

Rychlost a rozsah šíření covidu ve Švýcarsku tak znovu rozvířil debaty o zvýšených kontrolách a zpřísnění bezpečnostních pravidel.

„Selfie, propisky s podpisy, tlačítka výtahu, kliky u dveří, potřásání si rukou… Bez přísné bubliny nebude možné na Tour covid ovládat. Spousta cyklistů i týmů s tím bude mít problém. Prosím, vraťte na Tour přísnou bublinu,“ napsal na Twitter Iňigo San-Millán, výkonný ředitel UAE-Emirates, než své příspěvky smazal.

Ale není v tomhle názoru sám.

Francouzský ředitel FDJ Philippe Mauduit celou situaci přirovnal k únoru či březnu, kdy peloton rovněž drtil covid i další onemocnění.

„Jen teď jde o víc vzhledem k tomu, že jsme na startu Tour de France,“ má jasno. „Všem se nám líbilo vrátit se zpátky k normálnímu životu, ale teď nezbývá nic jiného, než zase začít používat bublinu. Nikdo za to nemůže, takhle to prostě je.“

Peloton je každopádně v nezáviděníhodné situaci.

Několik cyklistů doufá, že se pozitivního testu brzy zbaví a na Tour se objeví. Ti další zase doufají, že se covidu budou vyhýbat až do startu závodu a pak i během něj. A že do Paříže dojedou.

„Každopádně přibude znovu další stres pro všechny, včetně organizátorů. Ale asi je nutné bublinu znovu vytvořit, i když z toho jsou všichni unavení,“ uznal i Gabriel Rasch z Ineosu.