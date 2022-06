Thomas vyhrál závod Kolem Švýcarska a má první vítězství po roce

Dosavadního lídra Sergia Higuitu z Kolumbie, na kterého po sedmi etapách ztrácel jen dvě sekundy, Thomas v konečném účtování porazil o více než minutu. Třetí místo celkově obsadil Dán Jakob Fuglsang, který také strávil jeden den ve žlutém trikotu poté, co peloton opustil kvůli nákaze covidem-19 Rus Alexandr Vlasov, který vedl po vítězství v páté etapě.

Koronavirus tradiční generálku na Tour de France, která začne za dva týdny, výrazně poznamenal. V průběhu závodu postupně odstoupily čtyři celé týmy a řada dalších jezdců.

Do závěrečné časovky ze stejného důvodu nenastoupil Slovák Peter Sagan. Trojnásobný mistr světa se koronavirem nakazil už potřetí za poslední rok a půl. „Jsem bez příznaků a cítím se dobře, ale bohužel musím odstoupit,“ napsal na twitteru vítěz třetí etapy.

Thomas vylepšil druhé místo z roku 2015 a připsal si první vítězství po více než roce. „Je to skvělé vyhrát tenhle velký a těžký závod. Vždycky jsem si to přál. Navíc v tomhle počasí, ve větším vedru jsem ještě nezávodil,“ uvedl šestatřicetiletý Velšan, který zastoupil v roli lídra stáje Ineos Grenadiers krajana Adama Yatese, kterého vyřadil koronavirus po čtvrté etapě.

Na Tour si chce vynahradit zklamání z loňska, kdy měl těžký pád ve třetí etapě a obsadil až 41. místo. „Máme silný tým, určitě můžeme bojovat s Rogličem a Pogačarem. Hlavní teď bude zůstat zdravý,“ řekl Thomas.

Evenepoel si dojel v časovce pro deváté vítězství v sezoně poté, co se mu v předchozích dnech příliš nedařilo. „Konečně se mi povedlo vyhrát časovku ve WorldTour, jsem na to ohromně hrdý. Už dvakrát jsem byl druhý. Teď jsem zvítězil před dvěma velkými šampiony, je to pro mě čest a další krok v kariéře. Myslím, že na dnešku můžu stavět,“ radoval se dvaadvacetiletý Belgičan.

Třetí v časovce skončil s odstupem 11 sekund Švýcar Stefan Küng, bývalý mistr světa a Evropy.