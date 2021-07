Vakočův alpský den v grupetu: Najednou koukám, že je tu s námi i Thomas

„Nevím o tom, že by se v něm někdy sešlo i tolik celkových vítězů závodů Grand Tour,“ podotkl český cyklista stáje Alpecin Fenix za cílem v Le Grand Bornand.

Opravdu byl už první kopec, který přišel na řadu hned po startu z Oyonnax, tak těžký?

Až neuvěřitelně těžký. Tím, že jsme byli jako poslední na týmové prezentaci, jsme startovali až úplně zezadu a nešlo už tam ani najet dopředu. Tím jsme to měli ještě více ztížené. Tempo se jelo brutální. Všichni ti, co vzadu odpadli, ale tehdy ještě předpokládali, že při sjezdu z první prémie se zase dotáhnou do balíku, protože až odjede nějaký únik, tak balík zpomalí.

Ovšem to se přepočítali.

Na silnici tam byl patrný olej, takže jsme měli strach, že to bude klouzat, a jeli jsme sjezd opatrněji. Některé zadní skupinky se pospojovaly, ale pak nám řekli, že jsme pořád dvě minuty za balíkem a že se v něm furt závodí. Tehdy nám bylo jasné, jak složitý to bude den.

Co jste si pomyslel, když jste už takhle brzy uviděl vedle sebe v grupetu i Gerainta Thomase nebo Primože Rogliče?

Uviděl jsem kolo se žlutým proužkem (který mají bývalí vítězové Tour), koukám na něj a najednou mi došlo: To má vlastně Thomas, to je on. Pak jsme na první vrchařské prémii dojeli také Rogliče, který na ni šlapal úplně osamoceně. Vážně náročná etapa. A podepsala se i na favoritech, kteří měli ze začátku Tour pád.

Do časového limitu, který byl 37 minut za vítězem, jste se nakonec vešli o necelé dvě minuty. Pečlivě jste si ho hlídali?

Měli jsme informace, kolik času plus mínus ztrácíme. Já byl popravdě trochu nervózní, nemám zrovna rád, když se takhle do poslední chvíle jede proti limitu. Ale říkal jsem si, že je nás tam vzadu pohromadě skoro stovka. I proto většina lidí byla v klidu. V posledních 20 kilometrech jsme navíc už věděli, že limit zvládneme.

Tým Alpecin (i s Vakočem) se rozjíždí před startem sobotní etapy:

Jaký byl týmový plán před etapou? Že se Mathieu van der Poel pokusí co nejdéle udržet s předními vrchaři a se ctí hájit svůj žlutý trikot?

Čekali jsme, že ten žlutý dres bude asi muset dneska pustit. Plán byl, že počkáme, jak se etapa bude vyvíjet. Předpokládali jsme jiný průběh, ale nakonec platila extrémní varianta. Těším se, až se na ni ze záznamu podívám.

Když žluté dny pro Alpecin skončily, změní se tím pro vás závod?

Moc ne. Zítra ve druhé alpské etapě žádné velké ambice nemáme, ale potom zase přijdou i ty sprinterské, které nám sedí. Budeme se soustředit na ně a taky na ty zvlněné. Jeli jsme na Tour s vědomím, že v horách to pro nás nebude a že bychom v nich tedy měli pošetřit síly na etapy, ve kterých máme největší šance na úspěch.

Mathieu Van der Poel @mathieuvdpoel It all starts with a dream Had an amazing 6 days wearing the yellow jersey, thank you for all your support! Josse Wester https://t.co/Wa1dakafoG oblíbit odpovědět

Takže nějaký únik ve zvlněné etapě si sám chcete zkusit?

Rád bych.

Do kdy by mohl v pelotonu Tour vydržet Mathieu van der Poel? Spekulovalo se, že ji předčasně opustí, aby se mohl připravovat na boj o olympijské zlato na horském kole.

Nevím, jak dlouho by tu mohl být. To zatím neví asi ani on sám.

Výkon z říše snů v dnešní etapě předvedl Tadej Pogačar a rázem vévodí Tour s drtivou převahou. Co jeho představení říkáte?

Že Tadej jede přímo neskutečně, podává úžasné výkony. Už tím, jak zvládl časovku, všem ukázal, že má skvělou formu. A dnes si chtěl asi i trochu spravit chuť po včerejšku.