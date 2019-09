Hirt je jako můj syn. Bude lídrem na Giru nebo Tour, říká jeho příští šéf

Teď už se na něj těší v oranžovém autobuse týmu CCC. Sportovní ředitel polské stáje, Ital Gabriele Missaglia (48), se při našem setkání na Vueltě rozzáří, jakmile před ním jméno Hirt zmíníte.

Za své závodní kariéry vyhrál Missaglia etapu na Giru a dojel třetí při klasice Amstel Gold Race. Později vedl Hirta už při jeho působení v druhodivizní stáji CCC v letech 2015–2017. Letos tým povýšil mezi prvodivizní a 28letý Čech se do něj v příští sezoně vrátí. „Jsme moc šťastní, že jsme Jana získali. Máme spolu už dávno skvělé vztahy,“ tvrdí jeho bývalý i budoucí šéf.

V čem bude Hirt pro váš tým největším přínosem?

Jeho vrchařskou sílou. Přesně takové lidi potřebujeme.

Změnily jej dva roky v Astaně?

Získal tam i jako pomocník spoustu zkušeností, aby teď pro nás mohl být výborným závodníkem pro celkovou klasifikaci. Ti nám chyběli. Zato nyní přijdou Jan, ale i Ilnur Zakarin (třetí na Vueltě 2017) a Fausto Masnada (vítěz etapy na Giru) a v horách budeme velmi silní. Speciálně Janovi opravdu věřím.

Český cyklista Jan Hirt během závodu Kolem Švýcarska

Se Zakarinem se podělí o roli lídrů týmu na kláních Grand Tour?

Určitě. V mých očích je teď Jan naším hlavním lídrem na Giro.

On by rád poprvé okusil i Tour.

Proč ne. I na Tour si ho umím jako lídra představit. Je možné, že na některých závodech budou se Zakarinem lídry oba.

Slabinou Jana Hirta bývaly časovky. Ale letos ve Švýcarsku ukázal, že je umí zajet kvalitně, že?

A v našem týmu je šéftrenérem Marco Pinotti (pátý v časovce na OH 2012), ten je na ně expertem. Pod ním se bude Jan dál zlepšovat. Zapracujeme i na jeho poziční jízdě v pelotonu, dřív jezdíval rád vzadu.

Jeho jednoznačně nejsilnější stránkou jsou naopak dlouhá cílová stoupání.

Samozřejmě. Když byl ještě s naším týmem v roce 2017 na závodě Kolem Švýcarska, dojel šestý i při sáhodlouhém výjezdu na ledovec v Söldenu. V příští sezoně bude pro něj ten nejlepší moment, aby v kopcích zazářil.

Předloni, když ještě závodil za druhodivizní formaci CCC, překvapil při debutu na Giru mnohé experty 12. místem. Vás také?

Vůbec. Jasně si to vybavuju. Před Girem jsem mu tehdy říkal: Jane, prosím tě, věř mi, že můžeš být i v první desítce celkového pořadí. A on vždycky odpovídal: Ne, to je nemožné. Ale já mu pořád tvrdil: Poslechni mě, je to v tobě.

Takže vaším úkolem bude i dodávat mu sebevědomí, že na to má?

Ano. Jsem přesvědčen, že může skončit na Grand Tour v Top 10 nebo třeba i v první sedmičce. On je mimořádný kluk. A pro mě je jako syn, moc jsme si rozuměli.

Tým CCC se po „pohlcení“ stáje BMC změnil. Šlo o složitou fúzi?

Loni v srpnu jsme začínali od nuly. Byli jsme dvě různé skupiny lidí a nebylo jednoduché začít společně. Neměli jsme v tu dobu ani dost dobrých jezdců. Ale řekli jsme si, že chceme krok za krokem do absolutní špičky. I proto posilujeme.

Jeden Čech už u vás působí, loňský mistr republiky Josef Černý. Jak s ním jste spokojeni?

Josef? To je další můj syn, s tím je velká legrace. Trochu fintivý ve sprše, má rád pivo. A když mluvíte s našim Gregem, je za Josefa moc rád.

Myslíte olympijského vítěze Grega van Avermaeta?

Ano, vždycky když Greg měl Josefa u sebe sebe v závodech, byl spokojený. A letos Josef poprvé startoval i na Grand Tour, celou ji objel a v závěrečné časovce Giro dojel šestý. Přitom to měla být pro něj sezona, kdy jsme ho teprve připravovali, aby byl v té další ještě lepší. Uvidíte, on i Jan půjdou výkonnostně dál nahoru.