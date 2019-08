Hirt o přestupu: Zrodil se už po Giru, CCC mi nabídlo mnohem víc prostoru

Kdy se váš přestup ve skutečnosti zrodil? Kdy jste se s týmem CCC dohodl?

Hned první týden po letošním Giru.

Přemýšlel jste dlouho?

Moc ne. Už jsem to řešil v průběhu Gira. Měl jsem i možnost zůstat s Astanou, ale dostal bych jen jednoletou smlouvu, když jsem měl předtím problémy s kolenem. U některých dalších týmů, které přicházely v úvahu, bych pro změnu musel na konkrétní nabídky ještě nějaký čas čekat, protože v červnu neměly hotové rozpočty na další dva roky dopředu. Naopak CCC mi už tehdy nabídlo dvouletou smlouvu s tím, že dostanu hodně prostoru na sebe. I proto jsme se domluvili rychle.

Ulevilo se vám nyní po oficiálním oznámení, že už nemusíte při dotazech na přestup mlžit?

Tak já se z toho zase tolik nestresoval. (směje se)

Jak byste zhodnotil vaše působení v Astaně? Jako dva roky, během nichž jste se hodně naučil?

Určitě. Astana mi toho dala opravdu hodně. Díky ní jsem se určitě stal lepším závodníkem. Byl jsem v týmu, který bojoval o nejvyšší příčky na Grand Tour a podílel jsem se na nich, tedy až na tu poslední Vueltu, kam mě už nevzali. Astana je velký tým, patřili jsme pokaždé mezi favority a zvykat si na to byl pro mě přínos. Také z pohledu osobního života jsem se v ní dost naučil. Takže za ty dva roky Astaně moc děkuju.

NA PÓDIU V BARVÁCH ASTANY. Spurt o vítězství v 16. etapě Gira sice Jan Hirt (nejvíce vlevo z jezdců Astany) prohrál, ale na pódium si šel s kolegy pro cenu, určenou nejlepšímu týmu etapy. Vedle něj je lídr stáje Miguel Ángel López, majitel bílého dresu.

Když jste jednal o přestupu, sehrálo roli, že vás Piotr Wadecki, jeden z manažerů týmu CCC, dobře zná z vašeho předchozího působení v této stáji?

Určitě taky. Ale kdyby mě nechtěli i další lidé z vedení týmu, třeba by ten přestup ani nedopadl.

Bavil jste se od té doby s Wadeckým?

Jo, párkrát jsme se potkali, v červnu ve Švýcarsku a v srpnu v Polsku, ale neřešili jsme zatím žádné detailní věci o mém programu.

Měl radost, že se vracíte? Když byl v roce 2017 jeho tým ještě druhodivizní a vy jste z „céček“ odcházel do Astany, snažil se vás udržet velmi usilovně.

Myslím, že měl radost, že se zase vracím. Ale musíme brát v potaz, že teď je úplně jiná situace, protože „céčka“ jsou v první divizi úplně jiným týmem než tehdy. Mají o dost větší rozpočet, mohou si dovolit nakoupit skoro kohokoliv. Je to jiné, než když se mě snažil Wadecki udržet v druhodivizních „céčkách“, protože tehdy si nemohli dovolit lidi, jako je třeba Dumoulin. (Také o jeho přestup letos v CCC usilovali, ale Nizozemec se dohodl s týmem Jumbo-Visma.) Není to tak, že by mě extrémně potřebovali, místo mě tam mohlo přestoupit hodně jiných lidí.

Takže svým způsobem je pro vás i určitou poctou, že právě vám dali důvěru?

To mě rozhodně dost těší.

Znal jste realizační tým v druhodivizním CCC. Jak moc se od té doby změnil?

Už jsem se informoval a některé lidi jsem na závodech i potkával. Bývalí a noví lidé v realizačním týmu jsou teď zhruba půl na půl. Ale všichni zatím byli moc příjemní. Působí na mě jako dobrá parta.

Pomůže vám při domlouvání budoucího programu i skutečnost, že jste kromě skvělých vrchařských schopností letos ve Švýcarsku předvedl, jak dobře dokážete zajet i časovku, pokud se na ni soustředíte?

Podepsáno jsem měl už před Švýcarskem, abych měl klid. Kdybych ještě chvíli počkal, nabídka mohla být ještě o něco zajímavější. Ale to jsem nemohl tušit. jak se mi Švýcarsko povede, proto jsem raději zvolil tu cestu klidu. Časovka ve Švýcarsku tudíž už při podpisu nehrála roli. Ale určitě je pro mě bonusem, že vedení CCC vidělo, že i po podpisu nové smlouvy jsem se v Astaně dál snažil a dal jsem do toho také ve Švýcarsku všechno. Díky tomu jsem si zlepšil svoji pozici pro chvíli, až se bude řešit obsazení závodů pro rok 2020.

ZMĚNA BAREV. Modrou teď Jan Hirt opět vymění za oranžovou.

Do týmu přišli Ilnur Zakarin a Fausto Masnada, nyní na Vueltě je vrchařem stáje Victor De la Parte. Než začnete detailně vymýšlet program na příští sezonu, nejspíš počkáte na podzimní prezentace Gira a Tour. Ale na některém ze závodů Grand Tour byste lídrem měl být, že?

Ještě uvidíme, kdo kde bude startovat. Je možné, že na některých Grand Tour budeme se Zakarinem jako lídři startovat i společně. Já upřímně říkám, že zatím nejsem závodníkem, který bude na Grand Tour bojovat o pódium a stupně vítězů, na to teď nemám. Ale můžu se snažit bojovat o Top 10. Teprve si řekneme, jaké budou priority, ale myslím si, že v týmu budou šťastni, i pokud se mi podaří ta Top 10.

To budou, přinejmenším vzhledem k jejich letošním výsledkům v celkové klasifikaci závodů Grand Tour.

Nakonec samozřejmě rozhodne vedení, kdo a kde na koho pojede. Ale každopádně se těším, že prostoru jet na sebe dostanu mnohem víc než v Astaně.

V jejím dresu vás nyní čekají poslední starty. Stále platí, že vám na poslední dva měsíce sezony vypsala pouze jednorázové Grand Prix Bretagne v Plouay a pak až říjnové etapové klání v Chorvatsku?

No, momentálně můžu mluvit najisto jen tento týden o Plouay a dál nic nevím.

Chybí vám ty další starty?

Teď už nějak moc ani ne. Že jsem přišel o Vueltu, mě samozřejmě mrzelo, ale mezitím jsem se s tím stihl srovnat, takže už se spíš vidím až v té příští sezoně.